Директор новосибирского бассейна больше года выписывал себе премии — его отправили под суд

Директора обвиняют в том, что он сам выписывал себе премии

— В ходе предварительного следствия установлено, что 61-летний житель Новосибирска, являясь директором муниципального учреждения, с целью присвоения денежных средств, находившихся на расчетном счете возглавляемого им учреждения, в нарушение действующего законодательства издавал приказы о премировании работников, включая себя в общий список сотрудников как руководителя данного учреждения, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирску, следователи считают, что директор муниципального учреждения использовал своё служебное положение, чтобы повысить себе зарплату.

В Новосибирске отдали под суд директора муниципального бассейна — его обвиняют в выписывании себе премий.

В полиции не уточнили имя подозреваемого и в каком учреждении он работал. Известно, что дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения» было передано в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Пока дата судебного заседания не назначена.

Как следует из карточки дела на сайте суда, по ч. 3 ст. 160 будут судить Игоря Васина. По данным НГС, Васин является директором детского оздоровительно-образовательного центра по плаванью «Бригантина».

Следователи считают, что директор 14 месяцев приписывал себе разные суммы, получая от 3 тысяч до 43 тысяч рублей. Таким образом он незаконно получил 183 тысячи рублей.

Как сообщили корреспонденту НГС в центре «Бригантина», Васин по-прежнему работает директором центра. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с Игорем Васиным: в приёмной сообщили, что он вышел из кабинета.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, будут ли увольнять директора центра.