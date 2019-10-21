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Дороги и транспорт

Ищите другую дорогу: сломанный светофор собрал длинную пробку на перекрёстке с проспектом Димитрова

К Димитровскому мосту тянется огромная пробка

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Отключение светофоров спровоцировало пробку

Отключение светофоров спровоцировало пробку

Сегодня утром, 21 октября, на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в центре Новосибирска перестали работать светофоры — отключение спровоцировало сложную пробку.

Отметка о том, что светофоры не работают, появилась на «Яндекс.Картах» в 9:55. 

По данным сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС, движение через перекрёсток сильно затруднено. Пробки тянутся как по проспекту Димитрова с обеих сторон, так и по Вокзальной магистрали в направлении ж/д вокзала Новосибирск-Главный.

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Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, с чем связано отключение светофоров и когда их починят.

В прошлом месяце на протяжении нескольких суток не работали светофоры на перекрёстке улиц Учительская и Авиастроителей в Дзержинском районе. Они отключились после ночной аварии: потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода.

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    КОММЕНТАРИИ (41)

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    21 окт 2019 в 10:43

    А у нас все сотрудники ГИБДД на эвакуаторы пересели??? Там моржа выше, чем приехать и начать регулировать дорожное движение. Работать не хотим?

    789456
    21 окт 2019 в 10:38

    Цитата дня: Отсюда до моста минимум 30 мин стоять. Лучше выбирайте другую дорогу! Ха-ха-ха! Ну выбор то у ребят просто огромный!

    Житель центра
    21 окт 2019 в 10:45

    Стойте, стойте, бездельники. Понакупали ржавых, поганых вёдер - теперь стойте, курите бамбук. Зато в СВОЁМ гнилом корыте.