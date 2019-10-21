Ищите другую дорогу: сломанный светофор собрал длинную пробку на перекрёстке с проспектом Димитрова

Сегодня утром, 21 октября, на перекрёстке Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова в центре Новосибирска перестали работать светофоры — отключение спровоцировало сложную пробку.
Отметка о том, что светофоры не работают, появилась на «Яндекс.Картах» в 9:55.
По данным сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС, движение через перекрёсток сильно затруднено. Пробки тянутся как по проспекту Димитрова с обеих сторон, так и по Вокзальной магистрали в направлении ж/д вокзала Новосибирск-Главный.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, с чем связано отключение светофоров и когда их починят.
В прошлом месяце на протяжении нескольких суток не работали светофоры на перекрёстке улиц Учительская и Авиастроителей в Дзержинском районе. Они отключились после ночной аварии: потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода.