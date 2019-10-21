На месте снесённого детского садика в Октябрьском районе построят новый за четверть миллиарда

Мэрия выдала разрешение на строительство нового детского сада в Октябрьском районе Новосибирска на месте снесённого — на него потратят больше четверти миллиарда.

Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Как уточняется в разрешении, новый детский сад-ясли построят на улице Воинской, 79А на месте снесённого детского сада № 150.

На постройку потратят 291 миллион рублей из которых 250 миллионов пойдёт на само строительство. Новое здание будет 4 этажа в высоту и рассчитано на 220 мест.