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Город

На месте снесённого детского садика в Октябрьском районе построят новый за четверть миллиарда

Четырёхэтажный детский сад будет рассчитан на 220 мест

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На новое здание потратят больше четверти миллиарда рублей

На новое здание потратят больше четверти миллиарда рублей

Мэрия выдала разрешение на строительство нового детского сада в Октябрьском районе Новосибирска на месте снесённого — на него потратят больше четверти миллиарда.

Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Как уточняется в разрешении, новый детский сад-ясли построят на улице Воинской, 79А на месте снесённого детского сада № 150. 

На постройку потратят 291 миллион рублей из которых 250 миллионов пойдёт на само строительство. Новое здание будет 4 этажа в высоту и рассчитано на 220 мест. 

Так раньше выглядело здание детского сада № 150, который недавно снесли

Так раньше выглядело здание детского сада № 150, который недавно снесли

Это не первый новый детский сад, который построят на месте разрушенного. Так, например, в начале сентября в Новосибирска снесли ещё два здания в Дзержинском районе. Тогда стало известно, что на их месте построят один большой детский сад. В конце июля в Калининском районе сносили здание другого старого детского сада — на улице Народной, 59.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 08:32

    А не дороговато для такой стройки? Мэрия бы хоть цены нормальные придумывала. Вроде не небоскреб, а всего детский сад

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 08:31

    С одной стороны, конечно хорошо. Но с другой, похоже мэрия садик решила строить после общественного давления. Если бы не этот факт, там был бы очередной 25-ти этажный муравейник.

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 08:31

    Плавали, знаем. Ждём 25-этажку там.