На месте снесённого детского садика в Октябрьском районе построят новый за четверть миллиарда

Мэрия выдала разрешение на строительство нового детского сада в Октябрьском районе Новосибирска на месте снесённого — на него потратят больше четверти миллиарда.
Информация об этом появилась на сайте мэрии города. Как уточняется в разрешении, новый детский сад-ясли построят на улице Воинской, 79А на месте снесённого детского сада № 150.
На постройку потратят 291 миллион рублей из которых 250 миллионов пойдёт на само строительство. Новое здание будет 4 этажа в высоту и рассчитано на 220 мест.
Это не первый новый детский сад, который построят на месте разрушенного. Так, например, в начале сентября в Новосибирска снесли ещё два здания в Дзержинском районе. Тогда стало известно, что на их месте построят один большой детский сад. В конце июля в Калининском районе сносили здание другого старого детского сада — на улице Народной, 59.