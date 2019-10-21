Сегодня в Новосибирске завоют сирены

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске завоют сирены — жителей города попросили не пугаться и продолжать заниматься своими делами.
— В интервале с 15:40 до 16:00 в Новосибирской области кратковременно будут запущены электросирены и уличные громкоговорители. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Сразу после этого на 57 экранах в метро, аэропорту Толмачёво, на железнодорожных вокзалах и площади Ленина выведут заставку с информацией о проверке технического состояния сирен.
Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Системы оповещения в городе проверяют несколько раз в году — например, такая же тренировка была в апреле.