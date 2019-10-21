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Сегодня в Новосибирске завоют сирены

Сообщения о тренировке выведут на экранах в метро, вокзалах и аэропорту Толмачёво

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Во время проверки жителей попросили заниматься своими делами

Во время проверки жителей попросили заниматься своими делами

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске завоют сирены — жителей города попросили не пугаться и продолжать заниматься своими делами.

— В интервале с 15:40 до 16:00 в Новосибирской области кратковременно будут запущены электросирены и уличные громкоговорители. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Сразу после этого на 57 экранах в метро, аэропорту Толмачёво, на железнодорожных вокзалах и площади Ленина выведут заставку с информацией о проверке технического состояния сирен.

Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Системы оповещения в городе проверяют несколько раз в году — например, такая же тренировка была в апреле.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    21 окт 2019 в 07:47

    Ежели в указанное время враг начнет бомбардировку города, который примет все это за учения, кто будет виноват в многочисленных жертвах?

    Точняк
    21 окт 2019 в 07:56

    В нашем ЧОПе тоже сегодня проверка боевой готовности. По сигналу директора.

    21 окт 2019 в 07:54

    Пусть воют!
    Душа порой сильнее воет!