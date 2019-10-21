Сегодня в Новосибирске завоют сирены

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске завоют сирены — жителей города попросили не пугаться и продолжать заниматься своими делами.



— В интервале с 15:40 до 16:00 в Новосибирской области кратковременно будут запущены электросирены и уличные громкоговорители. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Сразу после этого на 57 экранах в метро, аэропорту Толмачёво, на железнодорожных вокзалах и площади Ленина выведут заставку с информацией о проверке технического состояния сирен.