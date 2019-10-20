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Дефект на теплотрассе: жители Горского пожаловались на холодные батареи

Причина в аварии на теплотрассе в Ленинском районе

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Отопление в доме отключают уже 3 раз за неделю

Отопление в доме отключают уже 3 раз за неделю

Вечером 20 октября жители дома на Стартовой, 1 пожаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды в доме. 

— Сидим без отопления и горячей воды, это уже третий раз за неделю, а на улице уже холодно! — написал в редакцию читатель НГС. По словам мужчины, они заметили понижение температуры дома около 22 часов вечера. 

Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причина в аварии на теплотрассе:

— Теплоэнергетики СГК устраняют дефект на теплотрассе в зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. 20 октября под отключение от отопления и горячее водоснабжения попадает несколько коммерческих и производственных объектов. Многоквартирные дома в районе улиц Новогодняя, Немировича-Данченко, площади Маркса, Горского жилмассива, микрорайона Башня не останутся без тепла и горячей воды, до конца дня они будут переключены на теплоснабжение от ТЭЦ-3. В некоторых домах в период переключения возможно кратковременное снижение температуры горячего водоснабжения, — прокомментировали ситуацию в «СГК».

Притом что сегодня весь день достаточно холодно — температура, согласно сервису НГС.Погода, составляет -7 градусов. 

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Евгений
    20 окт 2019 в 23:47

    На переулках Костычева, в Кировском районе, тоже батареи подостыли к вечеру. И вообще часто днем более менее тепло, а к вечеру снижается температура. Похоже СГК так деньги дополнительно зарабатывает.

    Гость
    20 окт 2019 в 23:50

    У нас в городе один дефект это мэрия, которая не в состоянии что либо сделать.

    Слыш
    20 окт 2019 в 23:43

    Ну ясно, ничего нового. Куда мэрия смотрит? Граждане мерзнут!