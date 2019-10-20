Дефект на теплотрассе: жители Горского пожаловались на холодные батареи

Отопление в доме отключают уже 3 раз за неделю

Вечером 20 октября жители дома на Стартовой, 1 пожаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды в доме.

— Сидим без отопления и горячей воды, это уже третий раз за неделю, а на улице уже холодно! — написал в редакцию читатель НГС. По словам мужчины, они заметили понижение температуры дома около 22 часов вечера.

Как сообщили корреспонденту НГС в «Сибирской генерирующей компании», причина в аварии на теплотрассе:

— Теплоэнергетики СГК устраняют дефект на теплотрассе в зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. 20 октября под отключение от отопления и горячее водоснабжения попадает несколько коммерческих и производственных объектов. Многоквартирные дома в районе улиц Новогодняя, Немировича-Данченко, площади Маркса, Горского жилмассива, микрорайона Башня не останутся без тепла и горячей воды, до конца дня они будут переключены на теплоснабжение от ТЭЦ-3. В некоторых домах в период переключения возможно кратковременное снижение температуры горячего водоснабжения, — прокомментировали ситуацию в «СГК».

