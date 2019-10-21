Две сестры из Новосибирска пробежали 42 километра за 4 часа на Амстердамском марафоне

— Это марафон международного стандарта, он проводится уже 44-й раз. Пробежав в нашем городе пять полумарафонов, мы решили повышать свой стандарт. Открыли график всемирных марафонов и выбрали для нашего первого марафона Амстердам. Это возможность заодно и посмотреть город, и пробежать красиво. Здесь очень красивая трасса — один сплошной круг, — рассказала Анна Андронович. Спортсменка добавила, что длина марафона была 42 километра. Анна пробежала это расстояние за 4 часа 7 минут, а Полина — за 3 часа 57 минут.

Марафон проходит в Амстердаме каждый октябрь с 1975 года.

Сибирячка Анна Андронович и её сестра Полина Курьянович приняли участие в Амстердамском марафоне. Девушки пробежали 42 километра примерно за 4 часа.

Девушки занимаются бегом 2,5 года, а к марафону начали готовиться полгода назад.

— Ощущения сейчас невероятные — это радость! Как только после финиша на тебя надевают медаль, сразу, конечно же, слезы радости, боли. <...> Сейчас смотрю график пути по приложению, где у меня были трудные минуты, где скорость самая большая. Прямо помню, как это, какой труд и головой, и ногами. Очень довольна своими результатами, для первого раза это очень классно, — поделилась Анна Андронович.



Сестра Анны Полина Курьянович тоже довольна своим результатом. По словам девушки, она не ожидала, что пробежит за такое время.

— Когда выходила на старт, в голове была одна мысль: просто пробежать. Ну или доползти до финиша.

Но в процессе дистанции, пробежав 20 километров и посмотрев на своё время, я поставила себе цель: «выбежать» из 4 часов дистанцию. И у меня получилось. Я очень довольна собой, временем. Эмоции переполняют, восторг, что смогла и так красиво получилось, — рассказала Полина Курьянович.

