20 октября воскресенье
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Страна и мир

Самолет из Москвы в Горно-Алтайск внепланово приземлился в Новосибирске

Причиной посадки стала непогода в Горно-Алтайске

Поделиться

1 115
7 Обсудить
Пассажирам придется ждать почти сутки

Пассажирам придется ждать почти сутки

В воскресенье, 20 октября, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус» (S7 Airlines), летевший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил внеплановую посадку в Новосибирске.

Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина, рейс сел в Новосибирске из-за погодных условий в Горно-Алтайске. 

Согласно информации сервиса Погода.НГС, в Горно-Алтайске сейчас пасмурно, идёт снег. 

Как указано на сайте московского аэропорта Домодедово, рейс GH 215 вылетел из Москвы 20 октября в 02:20 по московскому времени. 

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, из Новосибирска рейс вылетит в 07:30 21 октября. 

Самолет вылетит завтра

Самолет вылетит завтра

Пару дней назад пассажиры из Новосибирска застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — им сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экстренная посадка

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 21:55

    Не спокойно на Алтае, поэтому предпочитаю летать на Виргинские острова.

    20 окт 2019 в 22:07

    Пропаганда.
    Боинги не падают, в отличии от самолетов.

    с богаткова
    20 окт 2019 в 21:58

    на борту должен находится сотрудник чопа и лещи. Чтобы успакаивать и защищать.