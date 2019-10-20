Самолет из Москвы в Горно-Алтайск внепланово приземлился в Новосибирске

В воскресенье, 20 октября, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Глобус» (S7 Airlines), летевший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил внеплановую посадку в Новосибирске.
Как рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина, рейс сел в Новосибирске из-за погодных условий в Горно-Алтайске.
Согласно информации сервиса Погода.НГС, в Горно-Алтайске сейчас пасмурно, идёт снег.
Как указано на сайте московского аэропорта Домодедово, рейс GH 215 вылетел из Москвы 20 октября в 02:20 по московскому времени.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, из Новосибирска рейс вылетит в 07:30 21 октября.
Пару дней назад пассажиры из Новосибирска застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — им сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.