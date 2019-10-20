Днём 20 октября в новосибирском Академгородке прошла фотосессия с породистыми собаками — они собрали для псов из приюта почти 100 тысяч рублей.



Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла около ДК «Академия», в сквере Победы, с 12:00 до 16:00.



Как рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Лилия Рыльская, на мероприятие зарегистрировалось 28 участников.

— У многих собаководов было не по одной собаке — две хаски или, например, самоед, спаниель и ретривер в одной команде. Работать хозяевам с двумя собаками, конечно, сложнее, но фото получаются потрясающие, очередь выстраивается!