Днём 20 октября в новосибирском Академгородке прошла фотосессия с породистыми собаками — они собрали для псов из приюта почти 100 тысяч рублей.
Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла около ДК «Академия», в сквере Победы, с 12:00 до 16:00.
Как рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Лилия Рыльская, на мероприятие зарегистрировалось 28 участников.
— У многих собаководов было не по одной собаке — две хаски или, например, самоед, спаниель и ретривер в одной команде. Работать хозяевам с двумя собаками, конечно, сложнее, но фото получаются потрясающие, очередь выстраивается!
Из пород любимцами гостей выступили австралийская овчарка (аусси) Батлер, немецкий дог Ева, лабрадор Джанго, вельш-корги пемброк Марс, Норд и Леонардо и много-много других красавцев, — поделилась Рыльская.
Собакам удалось заработать 96 207 рублей и 10 долларов, деньги пойдут на лечение питомцев и подготовку приюта к зиме.
В Новосибирске регулярно проходят благотворительные акции, например, в начале сентября новосибирцы передали 10 пакетов тёплых вещей бездомным пенсионерам, которые сейчас проживают в Доме милосердия на улице Ереванской. Кроме того, волонтеры сделали одиноким бабушкам красивый макияж.