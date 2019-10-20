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Милота

Дружелюбные собаки собрали почти 100 тысяч для новосибирского приюта — смотрим фото

Породистые собачки стали фотомоделями, чтобы помочь своим собратьям из приюта

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Фотосессия длилась 4 часа

Фотосессия длилась 4 часа

Днём 20 октября в новосибирском Академгородке прошла фотосессия с породистыми собаками — они собрали для псов из приюта почти 100 тысяч рублей.

Благотворительную фотосессию устроил сегодня приют Академгородка — акция шла около ДК «Академия», в сквере Победы, с 12:00 до 16:00.

Как рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Лилия Рыльская, на мероприятие зарегистрировалось 28 участников.

— У многих собаководов было не по одной собаке — две хаски или, например, самоед, спаниель и ретривер в одной команде. Работать хозяевам с двумя собаками, конечно, сложнее, но фото получаются потрясающие, очередь выстраивается!

Из пород любимцами гостей выступили австралийская овчарка (аусси) Батлер, немецкий дог Ева, лабрадор Джанго, вельш-корги пемброк Марс, Норд и Леонардо и много-много других красавцев, — поделилась Рыльская.

В акции принимали участие самые разные люди

В акции принимали участие самые разные люди

Собакам удалось заработать 96 207 рублей и 10 долларов, деньги пойдут на лечение питомцев и подготовку приюта к зиме.

Желающих сфотографироваться не пугал холод!

Желающих сфотографироваться не пугал холод!

Были и такие большие фотомодели

Были и такие большие фотомодели

Кажется, кто-то не хочет фотографироваться

Кажется, кто-то не хочет фотографироваться

Куда без корги

Куда без корги

Мимиметр зашкаливает

Мимиметр зашкаливает

Хороший мальчик

Хороший мальчик

На акции знакомились не только люди, но и их питомцы

На акции знакомились не только люди, но и их питомцы

В Новосибирске регулярно проходят благотворительные акции, например, в начале сентября новосибирцы передали 10 пакетов тёплых вещей бездомным пенсионерам, которые сейчас проживают в Доме милосердия на улице Ереванской. Кроме того, волонтеры сделали одиноким бабушкам красивый макияж. 

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 21:23

    Здорово на самом деле ,что есть такие акции -животным,которые оказались в трудной ситуации -будет корм и кров над головой от добрых и хороших людей. Меняется все и даже депутаты к лучшему .Поясню-понравились изменения, которые они приняли -в плане открыть подвалы для бездомных животных :)Мир меняется ,а самое главное что меняется и в плане зашиты братьев наших меньших :)

    Гость
    20 окт 2019 в 21:20

    Интересно,сколько бы платили люди за право сфотатся с нашими тролями?
    так и представляю ржаку на велосипеде,короля в бугатти.

    Гость
    20 окт 2019 в 21:25

    Да уж.Сфотографировался бы с собаками,но страх перед ними.однажды в детстве меня покусала собака и потом написяла на меня((эти и правда дружелюбные?