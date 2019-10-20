Покупательница упала и умерла на выходе из торгового центра — она не смогла дождаться скорой помощи

Из-за запоздалого приезда скорой помощи местные жители решили написать письмо министру здравоохранения: они переживают, что в такой же ситуации могут оказаться и другие люди Фото: Ольга Бурлакова; 2gis; читатель НГС

В субботу, 19 октября, в жилом районе Светлый под Новосибирском женщина умерла на выходе из торгового центра, — очевидцы утверждают, что скорая помощь ехала к пациентке слишком долго.

Происшествие случилось по адресу улица Локтинская, 3 в посёлке Октябрьский Мошковского района. По словам свидетельницы Анастасии Усовой, которая работает в этом же здании, пожилой посетительнице стало плохо, когда она выходила из магазина. Женщина упала, на крики выбежали работники разных отделов. Охранник вызвал скорую помощь. Очевидцы начали обмахивать пострадавшую, расстегнули её куртку и попытались разжать челюсть.

— Я слышала прекрасно, что она хрипит, и идёт пена изо рта, — рассказала Анастасия Усова. Она уточнила, что несколько раз перезванивала в скорую помощь, чтобы поторопить врачей, но в ответ услышала, что на весь район сейчас только один экипаж. Тем временем покупательница начала синеть и умерла, не дождавшись врачей. Анастасия Усова добавила, что в общей сложности скорая помощь ехала на вызов около часа, причём в течение первых 40 минут после вызова пациентка ещё была жива.

Другая очевидица происшествия, работающая провизором в местной аптеке, затруднилась уточнить, в течение какого времени ехала скорая помощь, но пояснила: «Долго прождали». По словам провизора, она была в числе тех, кто пытался оказать женщине посильную помощь, в том числе разжимал ей челюсти, поскольку та задыхалась. Сейчас местные жители собирают подписи под заявлением на имя министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова — в своём обращении они требуют провести служебную проверку в связи с затяжным реагированием медиков на вызов (копия документа есть в редакции НГС).

По словам активистки, организовавшей сбор подписей, Анастасии Баранниковой, сама она вместе с мужем пришла в магазин, когда женщина уже была мертва — её тело лежало на входе в «Магнит». От очевидцев Анастасия узнала, что перед смертью у женщины изо рта шла пена. — Скорая ехала более 50 минут. <…> Я с охранником разговаривала — он сказал, что 50 минут, но некоторые говорят, что даже более 50 минут. Если бы они приехали раньше, как положено, за 10–15–20 минут, то человека смогли бы спасти, — уверена инициатор сбора подписей.

По её словам, кроме министра здравоохранения местные жители собираются обратиться в связи с этим случаем в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области. Корреспондент НГС направила в министерство здравоохранения Новосибирской области запрос с просьбой прокомментировать инцидент. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что вчера в полицию поступило сообщение о смерти женщины в жилом районе Светлый – эта смерть не носит криминального характера.