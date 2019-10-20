Видео: «Тойота Королла» врезалась в дерево и загорелась под Новосибирском

После удара о дерево автомобиль загорелся Фото: читатель НГС

Сегодня днём в Новосибирском районе на подъезде к посёлку Сосновка съехала в кювет и загорелась «Тойота Королла»: в полиции сообщают о двух пострадавших. Видео с горящим автомобилем в редакцию НГС прислал читатель. По словам автора видео, происшествие случилось на трассе за посёлком Пашино, недалеко от Сосновки. На месте работали пожарные и скорая помощь.

Видео: читатель НГС

Судя по следу от шин, до съезда в кювет машину мотало по дороге на протяжении примерно 300–500 метров, уточнил очевидец.

— Видно, что они боролись, пытались как-то вырулить, но не получилось. Я думаю, что до того, как мы подъехали, минут, может быть, за 10–15 это всё произошло и, скорее всего, очевидцы уже вытащили людей [из машины], потому что видны следы, как тащили по снегу. Собственно, сами бы они не выбрались — 100%, — считает читатель НГС.



На видеозаписях с места происшествия говорится двух пострадавших — по наблюдениям очевидцев, они оба живы.

Видео: читатель НГС