Видео: «Тойота Королла» врезалась в дерево и загорелась под Новосибирском

Сегодня днём в Новосибирском районе на подъезде к посёлку Сосновка съехала в кювет и загорелась «Тойота Королла»: в полиции сообщают о двух пострадавших.
Видео с горящим автомобилем в редакцию НГС прислал читатель. По словам автора видео, происшествие случилось на трассе за посёлком Пашино, недалеко от Сосновки. На месте работали пожарные и скорая помощь.
Видео: читатель НГС
Судя по следу от шин, до съезда в кювет машину мотало по дороге на протяжении примерно 300–500 метров, уточнил очевидец.
— Видно, что они боролись, пытались как-то вырулить, но не получилось. Я думаю, что до того, как мы подъехали, минут, может быть, за 10–15 это всё произошло и, скорее всего, очевидцы уже вытащили людей [из машины], потому что видны следы, как тащили по снегу. Собственно, сами бы они не выбрались — 100%, — считает читатель НГС.
На видеозаписях с места происшествия говорится двух пострадавших — по наблюдениям очевидцев, они оба живы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области этот факт подтвердили.
— По предварительной информации, в 14:15 «Тойота Королла» следовала из Пашино в посёлок Сосновка, совершила наезд на препятствие — дерево. Произошло возгорание автомобиля. Два человека — пассажир и водитель — доставлены в медучреждение, живы. Проводится проверка, сотрудники ГИБДД работают на месте, — передали в полиции.
Если вы стали очевидцем этого ДТП или знаете пострадавших, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).
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