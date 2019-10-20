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Происшествия

Видео: «Тойота Королла» врезалась в дерево и загорелась под Новосибирском

Водителя и пассажира с места происшествия увезли в больницу

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После удара о дерево автомобиль загорелся

После удара о дерево автомобиль загорелся

Сегодня днём в Новосибирском районе на подъезде к посёлку Сосновка съехала в кювет и загорелась «Тойота Королла»: в полиции сообщают о двух пострадавших.

Видео с горящим автомобилем в редакцию НГС прислал читатель. По словам автора видео, происшествие случилось на трассе за посёлком Пашино, недалеко от Сосновки. На месте работали пожарные и скорая помощь. 

Видео: читатель НГС

Судя по следу от шин, до съезда в кювет машину мотало по дороге на протяжении примерно 300–500 метров, уточнил очевидец.

— Видно, что они боролись, пытались как-то вырулить, но не получилось. Я думаю, что до того, как мы подъехали, минут, может быть, за 10–15 это всё произошло и, скорее всего, очевидцы уже вытащили людей [из машины], потому что видны следы, как тащили по снегу. Собственно, сами бы они не выбрались — 100%, — считает читатель НГС.

На видеозаписях с места происшествия говорится двух пострадавших — по наблюдениям очевидцев, они оба живы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области этот факт подтвердили.

— По предварительной информации, в 14:15 «Тойота Королла» следовала из Пашино в посёлок Сосновка, совершила наезд на препятствие — дерево. Произошло возгорание автомобиля. Два человека — пассажир и водитель — доставлены в медучреждение, живы. Проводится проверка, сотрудники ГИБДД работают на месте, — передали в полиции.

Если вы стали очевидцем этого ДТП или знаете пострадавших, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

На прошлой неделе автомобиль Honda Fit загорелся после аварии на Большевистской. Водителя увезли в больницу с сотрясением мозга, а его пассажирку — с переломом бедра. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    богатковского любят все коментаторы
    20 окт 2019 в 16:04

    у молодых травмы быстро заживают...ничего страшного

    с богаткова
    20 окт 2019 в 16:02

    летели низенько чтоли......

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 16:02

    Главное, что выжили. Травмы и раны быстро заживут.