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Стиль и красота

Сибирячка показала «тренд на инкогнито» на модном показе в Москве

В столице состоялась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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Дизайнер Анастасия Полунина нашла золотую середину между модой и искусством

Дизайнер Анастасия Полунина нашла золотую середину между модой и искусством

Новосибирский дизайнер Анастасия Полунина представила свою новую коллекцию весна/лето–2020 на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Показ состоялся в Москве.

— Это моя четвёртая коллекция. Я очень хочу, чтобы моя одежда коснулась каждого человека через надписи и принты, которые я сама рисую. Чтобы человек смог увидеть свой принт, соединиться с самим собой посредством этого изображения и пойти в мир, заявив о себе через одежду, и находиться в гармонии с собой. Это самое главное, — рассказала Анастасия Полунина.

Дизайнер попыталась найти баланс между модой и искусством. По словам Анастасии, её одежда направлена не только на то, чтобы показать современные тренды, — это модные вещи, которые можно носить в повседневной жизни.

Дизайнер выступает за то, что люди должны иметь возможность выражать себя через одежду

Дизайнер выступает за то, что люди должны иметь возможность выражать себя через одежду

— Есть такое понятие в моде: вирусный модный охват. Это гонка за трендами, креативность в одежде, если мы говорим о дизайнерах и моде. И есть вторая сторона, когда дизайнеры сильно уходят в творчество. Накреативят так, что это к моде никакого отношения не имеет. Я и в этой, и в других коллекциях соединяю моду с искусством и нахожу золотую середину. В последней коллекции присутствуют тренды, которые диктуют нам мировые подиумы. Я беру их, интегрирую в коллекцию и соединяю с творчеством через надписи и принты, — объясняет дизайнер.

Анастасия считает, что люди должны иметь возможность выражать себя через одежду, которую они носят.

— Также в этой коллекции я выступаю за самость, за аутентичность, за то, что надо быть собой. Там присутствует такой тренд, как «инкогнито»: на показе у моделей закрыты лица — потому что несмотря на то, что я выступаю за выражение себя через одежду, но в то же время мы очень закрыты, но внутри себя коммуницируем, пытаемся как-то себя выразить через одежду, а не через слова. Я рассматриваю моду в социальном контексте как феномен. И думаю о людях, чтобы эту одежду можно было носить. Я очень сильно думаю как о внутренней, так и о внешней красоте потребителя, — добавила Анастасия Полунина.

В августе жительница Новосибирска Анастасия Воеводина приняла участие во всероссийском конкурсе красоты Miss Russian Diva TopModel – 2019. Сибирячка взяла титул Diva Shine и получила корону.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    20 окт 2019 в 13:49

    На нгс другой тренд-тролинг.еще тренд-кто первый напишет.богатковский чемпион.никто пока не обошел((

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 13:24

    Я с похмелья такие дизайны каждый день представляю!

    noname
    20 окт 2019 в 13:18

    когда костлявая прийдет за мной, мне кажеться что она будет выглядеть как девушка с 4 фото.