Сибирячка показала «тренд на инкогнито» на модном показе в Москве

— Это моя четвёртая коллекция. Я очень хочу, чтобы моя одежда коснулась каждого человека через надписи и принты, которые я сама рисую. Чтобы человек смог увидеть свой принт, соединиться с самим собой посредством этого изображения и пойти в мир, заявив о себе через одежду, и находиться в гармонии с собой. Это самое главное, — рассказала Анастасия Полунина.

Дизайнер попыталась найти баланс между модой и искусством. По словам Анастасии, её одежда направлена не только на то, чтобы показать современные тренды, — это модные вещи, которые можно носить в повседневной жизни.

— Есть такое понятие в моде: вирусный модный охват. Это гонка за трендами, креативность в одежде, если мы говорим о дизайнерах и моде. И есть вторая сторона, когда дизайнеры сильно уходят в творчество. Накреативят так, что это к моде никакого отношения не имеет. Я и в этой, и в других коллекциях соединяю моду с искусством и нахожу золотую середину. В последней коллекции присутствуют тренды, которые диктуют нам мировые подиумы. Я беру их, интегрирую в коллекцию и соединяю с творчеством через надписи и принты, — объясняет дизайнер.

Анастасия считает, что люди должны иметь возможность выражать себя через одежду, которую они носят.

— Также в этой коллекции я выступаю за самость, за аутентичность, за то, что надо быть собой. Там присутствует такой тренд, как «инкогнито»: на показе у моделей закрыты лица — потому что несмотря на то, что я выступаю за выражение себя через одежду, но в то же время мы очень закрыты, но внутри себя коммуницируем, пытаемся как-то себя выразить через одежду, а не через слова. Я рассматриваю моду в социальном контексте как феномен. И думаю о людях, чтобы эту одежду можно было носить. Я очень сильно думаю как о внутренней, так и о внешней красоте потребителя, — добавила Анастасия Полунина.