20 октября воскресенье
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Происшествия

В страшном пожаре рядом с площадью Трубникова погибли четыре человека

Заброшенный частный дом вспыхнул в полночь — на месте происшествия нашли тела погибших

Поделиться

1 845
8 Обсудить
На месте пожара обнаружили четыре тела

На месте пожара обнаружили четыре тела

В ночь на воскресенье, 20 октября, во время пожара в заброшенном доме на улице Обдорской в Железнодорожном районе Новосибирска погибли четыре человека.

По данным МЧС, внутренняя часть заброшенного частного дома загорелась в 00:08.

«Площадь пожара составила 154 квадратных метра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что от МЧС на пожаре работали 16 человек и 4 машины. Из-за чего загорелся дом, пока неизвестно. На месте пожара обнаружили четырёх погибших — все они взрослые, их личности сейчас устанавливают. 

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области пообещали позже прокомментировать гибель людей. По данным читателя НГС, сейчас на месте ночного пожара валяются медицинские перчатки.

Нежилой дом загорелся после полуночи

Нежилой дом загорелся после полуночи

В начале года во время пожара в частном секторе Заельцовского района погиб маленький ребёнок: он не смог выбраться из горящего дома — входная дверь была заперта снаружи на щеколду.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

погибли на пожаре

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (8)

    Гость
    20 окт 2019 в 12:22

    В центре города случайно случился пожар. Выкупать не хотели дом. Дом сгорел место под высотку свободно

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 12:06

    Это бомжи погреться решили-не редко такое....разводят костры прямо в помещении!

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 12:26

    Вспомните эту новость, когда у участка появится застройщик с "современным перспективным проектом".