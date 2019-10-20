В страшном пожаре рядом с площадью Трубникова погибли четыре человека

В ночь на воскресенье, 20 октября, во время пожара в заброшенном доме на улице Обдорской в Железнодорожном районе Новосибирска погибли четыре человека.
По данным МЧС, внутренняя часть заброшенного частного дома загорелась в 00:08.
«Площадь пожара составила 154 квадратных метра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что от МЧС на пожаре работали 16 человек и 4 машины. Из-за чего загорелся дом, пока неизвестно. На месте пожара обнаружили четырёх погибших — все они взрослые, их личности сейчас устанавливают.
В Следственном управлении СК России по Новосибирской области пообещали позже прокомментировать гибель людей. По данным читателя НГС, сейчас на месте ночного пожара валяются медицинские перчатки.
В начале года во время пожара в частном секторе Заельцовского района погиб маленький ребёнок: он не смог выбраться из горящего дома — входная дверь была заперта снаружи на щеколду.