Автобус сбил девушку на Объединения: пострадавшей вызвали скорую

В полицию поступило сообщение о том, что автобус наехал на девушку

Сегодня утром автобус сбил девушку на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска — на месте работают сотрудники ГИБДД.

Информация о том, что водитель автобуса № 13 наехал на девушку возле остановки «Дунаевского», появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, сбитая девушка в сознании, ей вызвали скорую.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об этом происшествии.

— В ГИБДД поступило сообщение о наезде автобуса на девушку. В настоящее время ГИБДД на месте работает, будет проводиться проверка по данному факту, — сказали в полиции.

