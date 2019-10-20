Автобус сбил девушку на Объединения: пострадавшей вызвали скорую

Сегодня утром автобус сбил девушку на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска — на месте работают сотрудники ГИБДД.
Информация о том, что водитель автобуса
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об этом происшествии.
— В ГИБДД поступило сообщение о наезде автобуса на девушку. В настоящее время ГИБДД на месте работает, будет проводиться проверка по данному факту, — сказали в полиции.
На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом сообщается, что на автобусном маршруте
Если вы стали очевидцем этого ДТП или сделали фото с места происшествия, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).
В прошлом месяце на улице Объединения случилось другое ДТП с пешеходом: водитель автобуса