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Происшествия

Автобус сбил девушку на Объединения: пострадавшей вызвали скорую

На место ДТП приехали автоинспекторы

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В полицию поступило сообщение о том, что автобус наехал на девушку

В полицию поступило сообщение о том, что автобус наехал на девушку

Сегодня утром автобус сбил девушку на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска — на месте работают сотрудники ГИБДД.

Информация о том, что водитель автобуса № 13 наехал на девушку возле остановки «Дунаевского», появилась в социальных сетях. По словам очевидцев, сбитая девушка в сознании, ей вызвали скорую.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию об этом происшествии.

— В ГИБДД поступило сообщение о наезде автобуса на девушку. В настоящее время ГИБДД на месте работает, будет проводиться проверка по данному факту, — сказали в полиции.

На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом сообщается, что на автобусном маршруте № 13 работают три перевозчика. До двух из них корреспонденту НГС дозвониться не удалось, по телефону ещё одного — ИП Прилуковой И.А. — сообщили, что в ДТП попал не их автобус.

Если вы стали очевидцем этого ДТП или сделали фото с места происшествия, пишите и звоните в редакцию НГС по номеру 8 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber, Telegram).

В прошлом месяце на улице Объединения случилось другое ДТП с пешеходом: водитель автобуса № 34 сбил девушку при повороте на улицу Мясниковой. Пострадавшая погибла на месте.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    20 окт 2019 в 11:59

    что то ПП не видно!

    либеральное сми
    20 окт 2019 в 11:57

    то что надо знать в городе.