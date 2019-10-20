«Высший уровень»: дорожники уложили асфальт на Советском шоссе во время снегопада

На видеозаписи автор поясняет, что дорожники укладывают асфальт на трассе между микрорайоном ОбьГЭС и ВАСХНИЛом.

Видеозапись с ремонтом дороги в непогоду в редакцию НГС сегодня прислал читатель. Он уточнил, что снял это видео ещё вечером в пятницу, 18 октября, — в это время снег шёл особенно интенсивно.

На Советском шоссе под Новосибирском заметили дорожных рабочих, которые укладывали асфальт во время снегопада.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, разрешена ли укладка асфальта в условиях снегопада и может ли это негативно сказаться на качестве дорожного покрытия.



Накануне на НГС вышла статья «7 скользких вопросов к дорожному ремонту: можно ли класть асфальт в дождь и снег?» — в этом материале пояснения о ремонте дорог в несезон дали координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб и начальник отдела контроля качества «Уралуправдора» Елена Берсенева. В частности, эксперты пояснили, что ремонтировать дороги можно при температуре до –10 градусов, в том числе и во время снегопада, но только если в сутки выпадает до 5 мм осадков. В целом при ремонте дорог зимой дорожники сначала должны очистить нижележащий слой от снега и льда. В метель дорожные работы не допускаются.

В пятницу в Новосибирске также заметили дорожных рабочих, которые укладывали тротуарную плитку на Красном проспекте в снегопад.

— Такие метеоусловия не являются препятствием для укладки тротуарной плитки: пескоцементное основание для неё давно смонтировано на всей протяжённости участка, — поясняли тогда в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».