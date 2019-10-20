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Дороги и транспорт

«Высший уровень»: дорожники уложили асфальт на Советском шоссе во время снегопада

Неблагоприятная погода не помешала ремонту дороги

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Снегопад не остановил дорожных рабочих, которые ремонтируют Советское шоссе

Снегопад не остановил дорожных рабочих, которые ремонтируют Советское шоссе

На Советском шоссе под Новосибирском заметили дорожных рабочих, которые укладывали асфальт во время снегопада. 

Видеозапись с ремонтом дороги в непогоду в редакцию НГС сегодня прислал читатель. Он уточнил, что снял это видео ещё вечером в пятницу, 18 октября, — в это время снег шёл особенно интенсивно. 

На видеозаписи автор поясняет, что дорожники укладывают асфальт на трассе между микрорайоном ОбьГЭС и ВАСХНИЛом.

— Круто, высший уровень! — комментирует автор видео.

Ранее управление контрактной системы Новосибирской области заказало ремонт 500-метрового участка Советского шоссе. По условиям контракта, подрядчик должен до 15 ноября отремонтировать и укрепить обочины, восстановить изношенный верхний слой, установить знаки и сделать разметку.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить, разрешена ли укладка асфальта в условиях снегопада и может ли это негативно сказаться на качестве дорожного покрытия.

Накануне на НГС вышла статья «7 скользких вопросов к дорожному ремонту: можно ли класть асфальт в дождь и снег?» — в этом материале пояснения о ремонте дорог в несезон дали координатор проекта «РосЯма» Алексей Беззуб и начальник отдела контроля качества «Уралуправдора» Елена Берсенева. В частности, эксперты пояснили, что ремонтировать дороги можно при температуре до –10 градусов, в том числе и во время снегопада, но только если в сутки выпадает до 5 мм осадков. В целом при ремонте дорог зимой дорожники сначала должны очистить нижележащий слой от снега и льда. В метель дорожные работы не допускаются.

В пятницу в Новосибирске также заметили дорожных рабочих, которые укладывали тротуарную плитку на Красном проспекте в снегопад

— Такие метеоусловия не являются препятствием для укладки тротуарной плитки: пескоцементное основание для неё давно смонтировано на всей протяжённости участка, — поясняли тогда в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    с богаткова
    20 окт 2019 в 14:21

    это особая сибирская технология, такое применяется и в других странах со схожим климатом. так что не нойте. (лещи с собой у меня)

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 14:19

    На Богаткова укладывают асфальт летом, когда жарко и сухо

    20 окт 2019 в 14:21

    морозом прихватит крепче будет, а весной переделают, первый раз что ли