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Дороги и транспорт

«А нечего изменять жене»: припаркованную возле высотки машину изуродовали провокационными надписями

Разрисованную краской машину заметили возле многоэтажки на улице Ясный берег

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Кто и с какой целью сделал надписи на машине, остаётся только догадываться&nbsp;

Кто и с какой целью сделал надписи на машине, остаётся только догадываться 

Возле дома № 9 на улице Ясный берег в Ленинском районе Новосибирска заметили автомобиль с провокационными надписями о супружеской неверности.

Разрисованную краской машину соседи увидели на парковке 17-этажки в субботу, 19 октября.

– Вчера только ленивый её не сфотографировал, толпа стояла, — рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, добавив, что лично хозяина автомобиля не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области после публикации новости корреспонденту НГС сообщили, что вчера в полицию поступило заявление от владельца этой машины. 

– Проводится проверка, – добавили в ведомстве.

Вы стали очевидцем этого происшествия? Вам известны подробности? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Летом во дворе жилого дома на улице Рассветной облили кислотой внедорожник, а его радиатор, дверные замки и глушитель залили монтажной пеной. Владелец машины тогда предполагал, что к происшествию может быть причастен водитель, с автомобилем которого он ранее столкнулся.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Фима
    20 окт 2019 в 10:27

    А чего в полицию то заявлять? Изменил и радуется, еще и машину себе разрисовал, чтоб все знали.

    Фото пользователя
    20 окт 2019 в 10:25

    Варианта два. Любовница узнала что любимый женат, или жена узнала про любовницу. Как то так.

    20 окт 2019 в 10:36

    А нех по бабам чужим шариться,поддерживаю,а раз женился так и живи с женой,а не можешь так разведись и тогда шарься!