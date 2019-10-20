«А нечего изменять жене»: припаркованную возле высотки машину изуродовали провокационными надписями

Кто и с какой целью сделал надписи на машине, остаётся только догадываться

Возле дома № 9 на улице Ясный берег в Ленинском районе Новосибирска заметили автомобиль с провокационными надписями о супружеской неверности.



Разрисованную краской машину соседи увидели на парковке 17-этажки в субботу, 19 октября.



– Вчера только ленивый её не сфотографировал, толпа стояла, — рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, добавив, что лично хозяина автомобиля не знает.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области после публикации новости корреспонденту НГС сообщили, что вчера в полицию поступило заявление от владельца этой машины.