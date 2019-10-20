«А нечего изменять жене»: припаркованную возле высотки машину изуродовали провокационными надписями

Возле дома № 9 на улице Ясный берег в Ленинском районе Новосибирска заметили автомобиль с провокационными надписями о супружеской неверности.
Разрисованную краской машину соседи увидели на парковке 17-этажки в субботу, 19 октября.
– Вчера только ленивый её не сфотографировал, толпа стояла, — рассказала корреспонденту НГС одна из местных жительниц, добавив, что лично хозяина автомобиля не знает.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области после публикации новости корреспонденту НГС сообщили, что вчера в полицию поступило заявление от владельца этой машины.
– Проводится проверка, – добавили в ведомстве.
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Летом во дворе жилого дома на улице Рассветной облили кислотой внедорожник, а его радиатор, дверные замки и глушитель залили монтажной пеной. Владелец машины тогда предполагал, что к происшествию может быть причастен водитель, с автомобилем которого он ранее столкнулся.