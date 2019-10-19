Эвакуировали 160 пациентов: в МЧС рассказали подробности пожара в больнице

Вечером в субботу, 19 октября, в Новосибирске в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 произошёл пожар, из-за которого пришлось эвакуировать пациентов в другое здание.

— Поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в трехэтажном здании городской больницы на улице Якушева. Немедленно были направлены силы МЧС России по повышенному рангу, и через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже. В ходе тушения было установлено, что горели вещи на площади 5 квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.