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Происшествия

Эвакуировали 160 пациентов: в МЧС рассказали подробности пожара в больнице

По предварительной информации, загорелись вещи в одной из палат

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Загорелись вещи в одной из палат

Загорелись вещи в одной из палат

Вечером в субботу, 19 октября, в Новосибирске в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 2  произошёл пожар, из-за которого пришлось эвакуировать пациентов в другое здание.

— Поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в трехэтажном здании городской больницы на улице Якушева. Немедленно были направлены силы МЧС России по повышенному рангу, и через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже. В ходе тушения было установлено, что горели вещи на площади 5 квадратных метров, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные приехали на вызов через 6 минут

Пожарные приехали на вызов через 6 минут

В ведомстве также уточнили, что из здания эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных. Пациенту, которого спасли из горящей палаты, потребовалась срочная помощь медиков. В тушении пожара участвовали 69 человек и 20 единиц техники. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.

Сейчас специалистам предстоит установить причины пожара

Сейчас специалистам предстоит установить причины пожара

В минувший вторник, 12 октября, в Обской центральной городской больнице произошёл пожар. Тогда из здания эвакуировали 52 пациента.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    19 окт 2019 в 23:51

    Какая убогая у нас медицина, трущобы а не больница.

    20 окт 2019 в 00:00

    Люди не погибли! Остальное восстановят.

    19 окт 2019 в 23:58

    Директор нашего ЧОПа распорядился оказать помощь больным.