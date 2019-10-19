В мэрии заинтересовались историей ученицы, которой пришлось уйти из школы после отзыва на «Флампе»

В департаменте образования мэрии Новосибирска заинтересовались историей восьмиклассницы, которой пришлось уйти из гимназии № 13 после того, как она опубликовала отзыв на «Флампе».
— Там заинтересовались данной проблемой. Сказали, что Женю помогут устроить в хорошую школу. А на вопрос мой по поводу директора 13-й гимназии, сказали, что это теперь их вопрос, и они этим займутся. Для нас это лучшее развитие событий, я не жажду крови, меня очень беспокоит судьба ребёнка, — сообщила корреспонденту НГС мама школьницы Анна Вставскова.
Напомним, что о конфликте в гимназии стало известно в минувшую пятницу. По словам мамы, девочка вместе с подругой решила оставить шуточный отзыв на свою школу, а через час удалила его. Однако сервис автоматически отправил уведомление о новом комментарии на электронную почту директора учебного заведения. Через некоторое время Вставскову вместе с дочерью вызвали в школу.
После разговора с директором, которая заявила, что больше не хочет видеть девочку в школе, Анна Вставкова забрала документы дочери из гимназии.
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