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Образование

В мэрии заинтересовались историей ученицы, которой пришлось уйти из школы после отзыва на «Флампе»

Мама девочки сходила в департамент образования города

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В департаменте образования мэрии Новосибирска заинтересовались историей восьмиклассницы, которой пришлось уйти из гимназии № 13 после того, как она опубликовала отзыв на «Флампе».

— Там заинтересовались данной проблемой. Сказали, что Женю помогут устроить в хорошую школу. А на вопрос мой по поводу директора 13-й гимназии, сказали, что это теперь их вопрос, и они этим займутся. Для нас это лучшее развитие событий, я не жажду крови, меня очень беспокоит судьба ребёнка, — сообщила корреспонденту НГС мама школьницы Анна Вставскова.

Напомним, что о конфликте в гимназии стало известно в минувшую пятницу. По словам мамы, девочка вместе с подругой решила оставить шуточный отзыв на свою школу, а через час удалила его. Однако сервис автоматически отправил уведомление о новом комментарии на электронную почту директора учебного заведения. Через некоторое время Вставскову вместе с дочерью вызвали в школу.

После разговора с директором, которая заявила, что больше не хочет видеть девочку в школе, Анна Вставкова забрала документы дочери из гимназии. 

Недавно мы рассказывали, как учительница за ухо вывела первоклассника из кабинета — её уволили по статье.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    19 окт 2019 в 23:17

    Директор школы не много ли на себя берёт?