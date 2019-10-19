В мэрии заинтересовались историей ученицы, которой пришлось уйти из школы после отзыва на «Флампе»

В департаменте образования мэрии Новосибирска заинтересовались историей восьмиклассницы, которой пришлось уйти из гимназии № 13 после того, как она опубликовала отзыв на «Флампе».

— Там заинтересовались данной проблемой. Сказали, что Женю помогут устроить в хорошую школу. А на вопрос мой по поводу директора 13-й гимназии, сказали, что это теперь их вопрос, и они этим займутся. Для нас это лучшее развитие событий, я не жажду крови, меня очень беспокоит судьба ребёнка, — сообщила корреспонденту НГС мама школьницы Анна Вставскова.