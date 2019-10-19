Пациентов Городской клинической больницы № 2 эвакуировали из-за задымления (видео)

Вечером в субботу, 19 октября, пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 эвакуировали из-за задымления на двух этажах здания.
— Идёт эвакуация. Задымление 2-го и 3-го этажей. Пожарные и скорая работают на месте, — написал в редакцию один из пациентов.
По его оценке, эвакуировали около 100 человек.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелось одно из помещений. В результате дым от пожара распространился по этажам.
— Одного из лежачих больных в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения эвакуировали, — написал очевидец в группе паблика «АСТ-54».
Получить оперативный комментарий МЧС о причинах задымления в здании больницы корреспонденту НГС не удалось.
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