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Пациентов Городской клинической больницы № 2 эвакуировали из-за задымления (видео)

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем

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На месте работают несколько пожарных машин

На месте работают несколько пожарных машин

Вечером в субботу, 19 октября, пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 эвакуировали из-за задымления на двух этажах здания. 

— Идёт эвакуация. Задымление 2-го и 3-го этажей. Пожарные и скорая работают на месте, — написал в редакцию один из пациентов.

По его оценке, эвакуировали около 100 человек.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелось одно из помещений. В результате дым от пожара распространился по этажам.

— Одного из лежачих больных в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения эвакуировали, — написал очевидец в группе паблика «АСТ-54».

Получить оперативный комментарий МЧС о причинах задымления в здании больницы корреспонденту НГС не удалось.

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Вчера на Хилокской горели два частных дома: в одном взорвался газовый баллон.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Из теплотрассы
    19 окт 2019 в 21:56

    Мы срочно напишем в паблике у А. Навального, чтобы пострадавшим была оказана необходимая помощь.

    Гость
    19 окт 2019 в 22:06

    Кто знает, закончилась по телеку передача " Спокойной ночи,малыши"?
    А то что то королька с его чоповцами не видно.Видно передача закончилась и мамка его спать отправила.

    789456
    19 окт 2019 в 22:06

    Опять курили в тихушку!