Пациентов Городской клинической больницы № 2 эвакуировали из-за задымления (видео)

На месте работают несколько пожарных машин Фото: vk.com / act54

Вечером в субботу, 19 октября, пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 эвакуировали из-за задымления на двух этажах здания. — Идёт эвакуация. Задымление 2-го и 3-го этажей. Пожарные и скорая работают на месте, — написал в редакцию один из пациентов. По его оценке, эвакуировали около 100 человек.

Видео: очевидец

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, загорелось одно из помещений. В результате дым от пожара распространился по этажам. — Одного из лежачих больных в тяжёлом состоянии с отравлением продуктами горения эвакуировали, — написал очевидец в группе паблика «АСТ-54».