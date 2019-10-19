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Курсанты военного училища помогли девушке, которая на машине врезалась в дерево

Авария произошла в Кольцово

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Пострадавшая не справилась с управлением и врезалась в дерево

Пострадавшая не справилась с управлением и врезалась в дерево

В субботу, 19 октября, в Новосибирской области на дороге из Новоборска в сторону Барышево девушка не справилась с управлением и врезалась в дерево.

— Я ехала на такси. <...> Видим, что перед нами просто стена белая. У меня первая ассоциация была, что это дым. <...> Мы, конечно, скорость сбавили. Потом видим, что сыпется с верхушек снег. <...> И потом уже мы увидели, что вот секунд 30 назад врезалась машина [в дерево]. Мы сразу тут же остановились, выбежали. Девушка сама выползает из автомобиля, пытается сориентироваться, смотрит по сторонам и падает, стонет, — рассказала корреспонденту НГС очевидица аварии Альмира Гибадулина.

Курсанты находились рядом с пострадавшей до приезда медиков

По словам девушки, тут же появились курсанты в военной форме, которые начали оказывать пострадавшей первую помощь.

— Я предполагаю, они [курсанты] тоже проезжали мимо, остановились, и тут же начали укрывать, заворачивать, на бок её повернули. Всё-таки у них знания и навыки по оказанию первой медицинской помощи есть, — объяснила Альмира.

Скорую вызвал таксист, Медики приехали через семь минут. Всё это время курсанты помогали пострадавшей.

— Была кровь, она держалась за бедро, живот. Я не знаю, была ли она пристёгнута, — добавила очевидица.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт аварии. По предваритльной информации, от экстренной госпитализации и оформления ДТП девушка отказалась.

В начале октября в Новосибирске иномарка врезалась в столб - пострадали два человека.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Демократ
    19 окт 2019 в 20:33

    Один раз видел как у мужчины приступ эпилепсии начался, ему какие-то люди решили помочь, кто-то стал кричать что ему язык вытащить. У мужика зубы сжаты прям до скрипа, эти товарищи стали пытаться их разжать с помощью ножика перочинного. Порезали ему губу и сломали зуб. Вот нафиг лезть если не понимаешь что ты делаешь?

    19 окт 2019 в 20:39

    Мы с королём с богаткова уже выехали на место происшествия.

    Гость
    19 окт 2019 в 20:38

    Как так отказ 👎 от оформления дтп? Что не было аварии?