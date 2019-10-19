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Милота

Ушки и хвостики: в Новосибирске прошла выставка кошек (их так и хочется потискать)

Смотрите нашу подборку из 14 лучших фотографий котиков с выставки

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На выставку привезли породы разных котиков — от лысых сфинксов до крошечных британцев

На выставку привезли породы разных котиков — от лысых сфинксов до крошечных британцев

Сегодня в Новосибирск привезли десятки милых и необычных котов — выставку организовали в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте. 

Выставка кошек клуба «Зоостар» начала работать сегодня, она продлится до 20 октября. По словам организаторов, на выставке показали породы разношёрстных питомцев — от лысых сфинксов до лохматых мейн-кунов. Кроме того, посетителям показали специальные шоу с участием плюшевой британской породы, норвежских лесных и русских голубых кошек. 

«Особенно интересно наблюдать за эмоциями детей. Неподдельный восторг и искреннее удивление после знакомства с усатыми и хвостатыми участниками надолго оставит приятные воспоминания. К нашим участникам присоединился гость — обезьянка Чуча-Лина», — говорится в сообщении организаторов. 

НГС собрал самые красивые и интересные морды прошедшей выставки. Осторожнее, при просмотре фотографий сложно сдержать умиление. 

В конце сентября в Новосибирске проходила самая крупная выставка кошек за последние 5 лет — в агропарке собрали больше 300 котиков, чтобы международные эксперты выбрали лучшего.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    вопрос
    19 окт 2019 в 18:24

    Леныч возьмет себе нового котика?
    Предыдущий вроде умер.

    кот мейн кун из чопа дворник точняк
    19 окт 2019 в 18:23

    Лучше бы бездомных забрали... лицемеры.

    с богаткова
    19 окт 2019 в 18:23

    Сейчас рсп хи налетят....разберут всех по домам....