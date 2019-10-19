Ушки и хвостики: в Новосибирске прошла выставка кошек (их так и хочется потискать)

На выставку привезли породы разных котиков — от лысых сфинксов до крошечных британцев

Сегодня в Новосибирск привезли десятки милых и необычных котов — выставку организовали в лофт-парке «Подземка» на Красном проспекте.

Выставка кошек клуба «Зоостар» начала работать сегодня, она продлится до 20 октября. По словам организаторов, на выставке показали породы разношёрстных питомцев — от лысых сфинксов до лохматых мейн-кунов. Кроме того, посетителям показали специальные шоу с участием плюшевой британской породы, норвежских лесных и русских голубых кошек.

«Особенно интересно наблюдать за эмоциями детей. Неподдельный восторг и искреннее удивление после знакомства с усатыми и хвостатыми участниками надолго оставит приятные воспоминания. К нашим участникам присоединился гость — обезьянка Чуча-Лина», — говорится в сообщении организаторов.