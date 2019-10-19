Ехали на работу в машине с логотипом такси: подробности смертельного ДТП на новосибирской трассе

Погибшие ехали ранним утром на работу, но попали в ДТП Фото: пресс-служба МВД России по Новосибирской области

Подробности аварии с тремя погибшими на трассе в Чулымском районе Новосибирской области рассказала знакомая одного из погибших. На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль был с логотипом такси. Как сообщила корреспонденту НГС Виктория, погибшие ехали на работу. — Они были не в такси, просто так совпало. В машине был всего один [мой] знакомый, которого я знаю с детства. Они направлялись на работу, а куда именно мне неизвестно, — уточнила Виктория.

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