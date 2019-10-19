Ехали на работу в машине с логотипом такси: подробности смертельного ДТП на новосибирской трассе

Подробности аварии с тремя погибшими на трассе в Чулымском районе Новосибирской области рассказала знакомая одного из погибших.
На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль был с логотипом такси. Как сообщила корреспонденту НГС Виктория, погибшие ехали на работу.
— Они были не в такси, просто так совпало. В машине был всего один [мой] знакомый, которого я знаю с детства. Они направлялись на работу, а куда именно мне неизвестно, — уточнила Виктория.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой сообщить выполнял ли водитель во время аварии заказ.
Сегодня рано утром Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик — при столкновении все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте. Полицейские пока смогли установить только личность 55-летнего водителя Nissan, так как он вёз с собой документы. Двое пассажиров не опознаны.
Вчера в Новосибирске выпал первый снег — это тут же привело к массовым авариям на дорогах. Вечером город сковали огромные пробки, а через несколько часов на площади инженера Будагова случился транспортный коллапс. В аварию на эстакаде попали десятки машин, в том числе машина ГИБДД.
На НГС регулярно выходит рубрика «Группа разбора», в которой мы анализирует сложные и серьёзные аварии. Так, в августе, мы изучали похожую аварию с участием такси и пассажирского автобуса. Тогда в трагедии погиб один из пассажиров.