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Ехали на работу в машине с логотипом такси: подробности смертельного ДТП на новосибирской трассе

Пока полицейские смогли установить только личность одного из погибших

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Погибшие ехали ранним утром на работу, но попали в ДТП

Погибшие ехали ранним утром на работу, но попали в ДТП

Подробности аварии с тремя погибшими на трассе в Чулымском районе Новосибирской области рассказала знакомая одного из погибших.

На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль был с логотипом такси. Как сообщила корреспонденту НГС Виктория, погибшие ехали на работу.

— Они были не в такси, просто так совпало. В машине был всего один [мой] знакомый, которого я знаю с детства. Они направлялись на работу, а куда именно мне неизвестно, — уточнила Виктория.

От столкновения все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой сообщить выполнял ли водитель во время аварии заказ.

Сегодня рано утром Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик — при столкновении все пассажиры легкового автомобиля скончались на месте. Полицейские пока смогли установить только личность 55-летнего водителя Nissan, так как он вёз с собой документы. Двое пассажиров не опознаны. 

Вчера в Новосибирске выпал первый снег — это тут же привело к массовым авариям на дорогах. Вечером город сковали огромные пробки, а через несколько часов на площади инженера Будагова случился транспортный коллапс. В аварию на эстакаде попали десятки машин, в том числе машина ГИБДД.

На НГС регулярно выходит рубрика «Группа разбора», в которой мы анализирует сложные и серьёзные аварии. Так, в августе, мы изучали похожую аварию с участием такси и пассажирского автобуса. Тогда в трагедии погиб один из пассажиров.

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    123
    19 окт 2019 в 16:24

    в 16,10 вышла новость.
    в 16,13 чоповец отписался%
    реально, боты на нгс свои на разогреве публики, 100%.

    Фото пользователя
    19 окт 2019 в 16:13

    Такси опасно пользоваться. И главное - зачем? У всех есть автомобили.
    Раньше таксисты были - профи, а сейчас туда идут те, в основном, кому в ЧОПе отказали в трудоустройстве. В т.ч. по причине судимости, например.

    Антон
    19 окт 2019 в 16:33

    Садясь в такси нужно понимать, что дорога на кладбище всегда короче и быстрее. Многие таксисты могут довести до последнего пристанища.