Экстремалы открыли сезон в Шерегеше во время бурана и записали на видео свой спуск

Во время бурана четверо смельчаков выполнили простые трюки и скатились по склону горы Фото: из архива НГС

Трое экстремалов открыли сезон на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте — во время бурана они выполнили простые трюки и скатились по склону горы. Как сообщил корреспонденту НГС сноубордист и бывший PR-директор фестиваля «Grelka Fest» Константин Кошкин, сегодня четверо спортсменов-любителей решили открыть горнолыжный сезон в Шерегеше и спустились по склону во время метели.

Видео: Константин Кошкин

Как рассказал корреспонденту НГС владелец спортивно-туристического комплекса «Сектор Е» Вадим Кулубеков, он вместе с другим собственником и двумя преподавателями школы фрирайда (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. — Прим. ред.) решил открыть сезон сразу, как только на склоне появилось достаточно снега.

— Решили проверить первый снег. Мы же не можем запускать гостей, пока не прокатимся первыми. Ещё вчера ничего не было, а сегодня уже сантиметров 40 насыпало. Снег ещё валит, новый, свежий, пухляк. Но сезон ещё рано открывать, подложка у трассы не готова, — говорит Кулубеков.

Видео: Константин Кошкин

Трое спортсменов съехали с горы на сноубордах, а один воспользовался горными лыжами. На трассе они провели несколько часов.

Видео: Константин Кошкин