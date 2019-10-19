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Осень

Экстремалы открыли сезон в Шерегеше во время бурана и записали на видео свой спуск

За ночь на склоне горы выпало 40 сантиметров снега

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Во время бурана четверо смельчаков&nbsp;выполнили простые трюки и скатились по склону горы

Во время бурана четверо смельчаков выполнили простые трюки и скатились по склону горы

Трое экстремалов открыли сезон на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте — во время бурана они выполнили простые трюки и скатились по склону горы.

Как сообщил корреспонденту НГС сноубордист и бывший PR-директор фестиваля «Grelka Fest» Константин Кошкин, сегодня четверо спортсменов-любителей решили открыть горнолыжный сезон в Шерегеше и спустились по склону во время метели.

Как рассказал корреспонденту НГС владелец спортивно-туристического комплекса «Сектор Е» Вадим Кулубеков, он вместе с другим собственником и двумя преподавателями школы фрирайда (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. — Прим. ред.) решил открыть сезон сразу, как только на склоне появилось достаточно снега.

— Решили проверить первый снег. Мы же не можем запускать гостей, пока не прокатимся первыми. Ещё вчера ничего не было, а сегодня уже сантиметров 40 насыпало. Снег ещё валит, новый, свежий, пухляк. Но сезон ещё рано открывать, подложка у трассы не готова, — говорит Кулубеков.

Трое спортсменов съехали с горы на сноубордах, а один воспользовался горными лыжами. На трассе они провели несколько часов.

Первый снег в Шерегеше в этом году выпал 12 сентября — в этот день работники горнолыжного курорта начали выкладывать видео и радоваться скорому началу сезона. В прошлом году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября.

В прошлом году официально сезон для катания в Шерегеше открыли 17 ноября. По словам организаторов, на празднике было больше трех тысяч человек.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    19 окт 2019 в 17:15

    Любители адреналина... Лучше бы занялись более полезным для общества занятием.