Пропавшего 15-летнего школьника нашли спустя 4 дня поиска

Пропавшего несколько дней назад 15-летнего школьника нашли живым — перед пропажей он взял с собой рюкзак. Сперва его искали без распространения ориентировок.

Как сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сегодня ребёнка удалось найти. Сейчас он в полиции, с ним общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

До этого волонтёры сообщали, что не знают по каким причинам мальчик ушёл из дома.

Ранее волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала 2 октября и не выходила на связь с родными.