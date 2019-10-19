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Осень

Пропавшего 15-летнего школьника нашли спустя 4 дня поиска

Ребёнка увезли в отдел полиции, сейчас с ним общаются сотрудники и выясняют причины ухода

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Сперва школьника искали без распространения ориентировок

Сперва школьника искали без распространения ориентировок

Пропавшего несколько дней назад 15-летнего школьника нашли живым — перед пропажей он взял с собой рюкзак. Сперва его искали без распространения ориентировок.

Как сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, сегодня ребёнка удалось найти. Сейчас он в полиции, с ним общаются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

До этого волонтёры сообщали, что не знают по каким причинам мальчик ушёл из дома. 

Ранее волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала 2 октября и не выходила на связь с родными.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

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    19 окт 2019 в 13:58

    Инфантил обычный. И таких много сейчас, к сожалению. Как работодатель считаю, что некому заменить возрастных работников, в т.ч. в моем ЧОПе.

    19 окт 2019 в 14:12

    вроде взрослый уже, 15 лет, а такую фигню вытворил. анкетку себе подпортил знатно.

    19 окт 2019 в 14:03

    нашёлся ваш румын.