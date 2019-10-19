Новосибирцы сняли красивое видео про городские мосты

Сибирячка Елена Василенко сняла ролик, посвящённый мостам и дорогам города.
— Разрешение делалось порядка 14 дней — это долго и утомительно. Само видео снято за два дня. Мы делали определённые работы, а видео, так сказать, сняли по пути. Это мосты, зона захода самолётов. Нам дали небольшую высоту — до 150 метров, и для воздушных судов всё безопасно. Такую тематику выбрала, потому что мосты — это движение, это жизнь нашего города, — рассказала видеооператор «Центра беспилотных технологий» Елена Василенко.
Видео: Елена Василенко
По её словам, сейчас правительство старается запретить использовать квадрокоптеры, хотя с их помощью можно выполнять множество задач.
— В защиту квадрокоптеров хочется сказать, что это не только красивые картинки и видео. Это важный инструмент, с помощью которого можно решать разные вопросы. Но у нас сейчас всё идёт по пути запрета. С помощью квадрокоптера можно мониторить строительство объектов, то, как проходят массовые мероприятия, или делать планы участков, вести кадастровый учёт, — заметила Василенко.
Это не первый ролик Василенко. В середине августа она сняла ролик, посвящённый аэродрому Толмачёво, — на видео показали взлёт и посадку самолётов, прилетающих в город.