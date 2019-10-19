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Город

Новосибирцы сняли красивое видео про городские мосты

На съёмку ушло всего 2 дня, а вот разрешения пришлось ждать 2 недели

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Авторы считают, что мосты — это основные артерии города, которые дают ему энергию

Авторы считают, что мосты — это основные артерии города, которые дают ему энергию

Сибирячка Елена Василенко сняла ролик, посвящённый мостам и дорогам города. 

— Разрешение делалось порядка 14 дней — это долго и утомительно. Само видео снято за два дня. Мы делали определённые работы, а видео, так сказать, сняли по пути. Это мосты, зона захода самолётов. Нам дали небольшую высоту — до 150 метров, и для воздушных судов всё безопасно. Такую тематику выбрала, потому что мосты — это движение, это жизнь нашего города, — рассказала видеооператор «Центра беспилотных технологий» Елена Василенко.

Видео: Елена Василенко

По её словам, сейчас правительство старается запретить использовать квадрокоптеры, хотя с их помощью можно выполнять множество задач. 

— В защиту квадрокоптеров хочется сказать, что это не только красивые картинки и видео. Это важный инструмент, с помощью которого можно решать разные вопросы. Но у нас сейчас всё идёт по пути запрета. С помощью квадрокоптера можно мониторить строительство объектов, то, как проходят массовые мероприятия, или делать планы участков, вести кадастровый учёт, — заметила Василенко.

Это не первый ролик Василенко. В середине августа она сняла ролик, посвящённый аэродрому Толмачёво, — на видео показали взлёт и посадку самолётов, прилетающих в город

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    19 окт 2019 в 15:01

    Да кому нужна эта деревня большая...

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    19 окт 2019 в 15:05

    Я запретил правительство. Оно мне не указ. Пусть дальше само с собой там шабуршит и безумствует%)

    Точняк
    19 окт 2019 в 15:01

    И что в этом такого? Про ЧОП уже фильм целый снят, но мы не афишируем, потому что все-таки режимный объект.