Новосибирцы сняли красивое видео про городские мосты

Авторы считают, что мосты — это основные артерии города, которые дают ему энергию

— Разрешение делалось порядка 14 дней — это долго и утомительно. Само видео снято за два дня. Мы делали определённые работы, а видео, так сказать, сняли по пути. Это мосты, зона захода самолётов. Нам дали небольшую высоту — до 150 метров, и для воздушных судов всё безопасно. Такую тематику выбрала, потому что мосты — это движение, это жизнь нашего города, — рассказала видеооператор «Центра беспилотных технологий» Елена Василенко.

По её словам, сейчас правительство старается запретить использовать квадрокоптеры, хотя с их помощью можно выполнять множество задач.

— В защиту квадрокоптеров хочется сказать, что это не только красивые картинки и видео. Это важный инструмент, с помощью которого можно решать разные вопросы. Но у нас сейчас всё идёт по пути запрета. С помощью квадрокоптера можно мониторить строительство объектов, то, как проходят массовые мероприятия, или делать планы участков, вести кадастровый учёт, — заметила Василенко.

Это не первый ролик Василенко. В середине августа она сняла ролик, посвящённый аэродрому Толмачёво, — на видео показали взлёт и посадку самолётов, прилетающих в город.