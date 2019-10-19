И так уедут: светофор на Гусинке, из-за которого собираются пробки, не будут переключать

В первый же день после установки светофора на выезде с Плющихинского жилмассива собралась пробка

Пока режим работы нового светофора на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна в Новосибирске оставят прежним — в первый же день после установки он спровоцировал большую пробку на выезде с Плющихинского жилмассива.



— Ремонтные работы на данном участке выполняются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент изучается вопрос по изменению режима работы этого светофора и установке дополнительной стрелки в сторону автовокзала в связи с увеличением транспортного потока. Сейчас светофор работает в обычном режиме, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос корреспондента НГС.