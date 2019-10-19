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Дороги и транспорт

И так уедут: светофор на Гусинке, из-за которого собираются пробки, не будут переключать

Для того чтобы выехать с Плющихинского жилмассива у водителей есть всего 15 секунд

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В первый же день после установки светофора на выезде с Плющихинского жилмассива собралась пробка

В первый же день после установки светофора на выезде с Плющихинского жилмассива собралась пробка

Пока режим работы нового светофора на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна в Новосибирске оставят прежним — в первый же день после установки он спровоцировал большую пробку на выезде с Плющихинского жилмассива.

— Ремонтные работы на данном участке выполняются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент изучается вопрос по изменению режима работы этого светофора и установке дополнительной стрелки в сторону автовокзала в связи с увеличением транспортного потока. Сейчас светофор работает в обычном режиме, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос корреспондента НГС.

На новый светофор жаловались как читатели НГС, так и пользователи в социальных сетях. Так, например, местная жительница Татьяна сообщила, что светофор горит зелёным для водителей, выезжающих с улицы Коминтерна, только 15 секунд. После чего минуту автомобили стоят, ожидая нового разрешающего сигнала.

Это не первый светофор, из-за которого в Новосибирске возникает пробка. Так, например, с начала осени новосибирцы постоянно попадали в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорили, что режим изменить невозможно, так как это полностью парализует движение на поперечных улицах.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    с богаткова
    19 окт 2019 в 13:14

    Никто же не заставлял там хату брать...значит все устраивает...значит ничего делать не нужно...ведь если подумать есть дома уже готовые где есть вся инфраструктура....например на богаткова...

    Фото пользователя
    19 окт 2019 в 13:13

    Чем вообще думают люди, когда покупают квартиру в таких местах, как Плющихинский? Экономия не стоит того.

    с богаткова
    19 окт 2019 в 13:21

    Мои чоповцы ржали aka кони, когда услышали про плющихинский и эту ситуацию. Только лещами успокоил.