И так уедут: светофор на Гусинке, из-за которого собираются пробки, не будут переключать

Пока режим работы нового светофора на перекрёстке Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна в Новосибирске оставят прежним — в первый же день после установки он спровоцировал большую пробку на выезде с Плющихинского жилмассива.
— Ремонтные работы на данном участке выполняются по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент изучается вопрос по изменению режима работы этого светофора и установке дополнительной стрелки в сторону автовокзала в связи с увеличением транспортного потока. Сейчас светофор работает в обычном режиме, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос корреспондента НГС.
На новый светофор жаловались как читатели НГС, так и пользователи в социальных сетях. Так, например, местная жительница Татьяна сообщила, что светофор горит зелёным для водителей, выезжающих с улицы Коминтерна, только 15 секунд. После чего минуту автомобили стоят, ожидая нового разрешающего сигнала.
Это не первый светофор, из-за которого в Новосибирске возникает пробка. Так, например, с начала осени новосибирцы постоянно попадали в многокилометровую пробку на улице Большевистской из-за режима работы светофора — в мэрии говорили, что режим изменить невозможно, так как это полностью парализует движение на поперечных улицах.