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Происшествия

В лобовом столкновении под Новосибирском погибли три человека

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД — они выясняют, почему водитель выехал на встречку

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Все пассажиры легкового автомобиля в аварии погибли

Все пассажиры легкового автомобиля в аварии погибли

Сегодня утром 19 октября Nissan выехал на встречку в Чулымском районе и врезался в грузовик — три человека погибли.

— В 6 утра в Чулымском районе на трассе Р-254 водитель Nissan, следовавший из Новосибирска в Омск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением водителя 1996 года рождения. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле. Пока установлена личность водителя легкового автомобиля, личности двух пассажиров устанавливаются, — рассказали в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

В полиции добавили, что после столкновения с Nissan грузовик врезался в ещё одну легковушку — в этом случае обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают несколько экипажей ГИБДД. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. 

После аварии грузовик врезался в ещё одну легковушку

После аварии грузовик врезался в ещё одну легковушку

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Вчера в Новосибирске выпал первый снег — это тут же привело к массовым авариям на дорогах. Вечером город сковали огромные пробки, а через несколько часов на площади инженера Будагова случился транспортный коллапс. В аварию на эстакаде попали десятки машин, в том числе машина ГИБДД.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Анна
    19 окт 2019 в 11:07

    Такой дорогой и красивый грузовик испортили. Жалко машинку. Она могла бы ещё поработать .

    19 окт 2019 в 11:12

    Ехал вчера из Прокопьевска. К сожалению, из-за собственного раздолбайства, на летней. После Журавлёво начались снежные заряды, а потом и вовсе повалило. Остановился, стравил с 2,3 до 2,1 давление в колёсах и потихоньку дальше. Но парочка неадекватов на тягачах с полуприцепами попалась по пути.

    вопрос
    19 окт 2019 в 11:15

    Реально кто то переживает за чужих людей?
    Может даже плачет?
    По теме-поставьте разделители на трасе.