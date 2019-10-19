В лобовом столкновении под Новосибирском погибли три человека

Сегодня утром 19 октября Nissan выехал на встречку в Чулымском районе и врезался в грузовик — три человека погибли.
— В 6 утра в Чулымском районе на трассе Р-254 водитель Nissan, следовавший из Новосибирска в Омск, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением водителя 1996 года рождения. В результате аварии погибли все находившиеся в легковом автомобиле. Пока установлена личность водителя легкового автомобиля, личности двух пассажиров устанавливаются, — рассказали в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.
В полиции добавили, что после столкновения с Nissan грузовик врезался в ещё одну легковушку — в этом случае обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают несколько экипажей ГИБДД. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
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Вчера в Новосибирске выпал первый снег — это тут же привело к массовым авариям на дорогах. Вечером город сковали огромные пробки, а через несколько часов на площади инженера Будагова случился транспортный коллапс. В аварию на эстакаде попали десятки машин, в том числе машина ГИБДД.