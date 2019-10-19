Картошка по 140, яблоки - по 200: на Маркса начала работать сельскохозяйственная ярмарка

Тыквы на ярмарке продаются по 20 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начала работу на площади Карла Маркса. Для торговцев и покупателей перекрыта проезжая часть от торгового комплекса «Подсолнух» до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

Ярмарка организована правительством Новосибирской области при поддержке мэрии города Новосибирска. Как сообщили в мэрии, для участия в ней были приглашены сельхозпроизводители со всей области, владельцы личных подсобных хозяйств, а так же предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговые места предоставлялись бесплатно, достаточно было только подать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения ярмарки в администрацию Ленинского района.



Движение по проезду, между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп» было перекрыто ранним утром, но первые машины торговцев, которые спешили занять место, появились здесь ещё раньше. Формально ярмарка начинается с 10:00, однако, первые покупатели на Маркса появились уже в районе восьми утра, а к девяти торговля шла уже полным ходом.

Больше всего на ярмарке торговцев овощами Фото: Стас Соколов

Как обычно, самый ходовой товар на ярмарке - это овощи. Картошку, если её покупать мешками, здесь продают по 13-14 рублей за килограмм, 15-литровое ведро стоит 140 рублей,.тыквы идут по 20 рублей килограмм, капуста продаётся по 15 рублей за кило.

Топинамбур продаётся на ярмарке по 50 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

Картофель - не единственный корнеплод, который можно купить на ярмарке. У одного из продавцов замечен, например, топинамбур. Так же как и картошка, он завезен в Европу из Южной Америки, но получил существенно меньшее распространение. Тем не менее, у топинамбура есть поклонники, которые ценят его не только за вкус, но и за полезные для здоровья качества. Топинамбур можно не только варить, жарить или печь, но и делать с ним салаты, и даже напитки.

Яблоки из Сузунского района по 200 рублей за ведро Фото: Стас Соколов

Ярмарка интересна местными фруктами, которыми супермаркеты практически не торгуют. Так здесь можно купить блоки нескольких сортов из сузунского района. Пятилитровое ведро с горкой продают за 200 рублей.

Алтайские арбузы и дыни по 50 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

По-соседству припарковался миниавтобус, набитый маленькими арбузами и дынями из Алтайского края. «Это мелкие уже. Крупные все продали», говорит продавец. Стоят мини арбузы 50 рублей за килограмм.



Брокколи из Тогучинского района по 150 рублей килограмм Фото: Стас Соколов

Фермер из Тогучинского района привёз сразу несколько видов капусты. Но если обычную - белокочанную на ярмарке предлагают не меньше двух десятков продавцов, а цветная регулярно бывает в супермаркетах, то брокколи местного производства - товар довольно редкий. Стоит он, правда, недешево - 150 рублей за килограмм аккуратных головок и 130 рублей - за пакет с веточками.

Болотная клюква по 200 рублей за килограмм Фото: Стас Соколов

Нашлось на ярмарке место и дикоросам. Несколько торговцев предлагают лесную сушеные грибы и лесную ягоду. Цены на них могут сильно отличаться в зависимости от качества товара. Так стоимость 100 грамм белых грибов начинается от 270 рублей, а заканчиваются на уровне 580 рублей. Брусника может стоить у одного и того же продавца 200 и 250 рублей. Причём на вид совершенно не понятно, чем они отличаются друг от друга.

Копчёная грудинка из Сузунского района Фото: Стас Соколов

Много на ярмарке торговцев колбасой, салом и мясными деликатесами. По большей части, это или небольшие производители из районов области.Цены не всегда ощутимо ниже, чем в сетевых супермаркетах, но зато продукты можно попробовать перед покупкой.

Валяные туфли по 1500 рублей Фото: Стас Соколов