Картошка по 140, яблоки - по 200: на Маркса начала работать сельскохозяйственная ярмарка

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка начала работу на площади Карла Маркса. Для торговцев и покупателей перекрыта проезжая часть от торгового комплекса «Подсолнух» до улицы Сибиряков-Гвардейцев.
Ярмарка организована правительством Новосибирской области при поддержке мэрии города Новосибирска. Как сообщили в мэрии, для участия в ней были приглашены сельхозпроизводители со всей области, владельцы личных подсобных хозяйств, а так же предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Торговые места предоставлялись бесплатно, достаточно было только подать заявку не позднее чем за 3 дня до проведения ярмарки в администрацию Ленинского района.
Движение по проезду, между торговыми центрами «Сан Сити» и «Калейдоскоп» было перекрыто ранним утром, но первые машины торговцев, которые спешили занять место, появились здесь ещё раньше. Формально ярмарка начинается с 10:00, однако, первые покупатели на Маркса появились уже в районе восьми утра, а к девяти торговля шла уже полным ходом.
Как обычно, самый ходовой товар на ярмарке - это овощи. Картошку, если её покупать мешками, здесь продают по 13-14 рублей за килограмм, 15-литровое ведро стоит 140 рублей,.тыквы идут по 20 рублей килограмм, капуста продаётся по 15 рублей за кило.
Картофель - не единственный корнеплод, который можно купить на ярмарке. У одного из продавцов замечен, например, топинамбур. Так же как и картошка, он завезен в Европу из Южной Америки, но получил существенно меньшее распространение. Тем не менее, у топинамбура есть поклонники, которые ценят его не только за вкус, но и за полезные для здоровья качества. Топинамбур можно не только варить, жарить или печь, но и делать с ним салаты, и даже напитки.
Ярмарка интересна местными фруктами, которыми супермаркеты практически не торгуют. Так здесь можно купить блоки нескольких сортов из сузунского района. Пятилитровое ведро с горкой продают за 200 рублей.
По-соседству припарковался миниавтобус, набитый маленькими арбузами и дынями из Алтайского края. «Это мелкие уже. Крупные все продали», говорит продавец. Стоят мини арбузы 50 рублей за килограмм.
Фермер из Тогучинского района привёз сразу несколько видов капусты. Но если обычную - белокочанную на ярмарке предлагают не меньше двух десятков продавцов, а цветная регулярно бывает в супермаркетах, то брокколи местного производства - товар довольно редкий. Стоит он, правда, недешево - 150 рублей за килограмм аккуратных головок и 130 рублей - за пакет с веточками.
Нашлось на ярмарке место и дикоросам. Несколько торговцев предлагают лесную сушеные грибы и лесную ягоду. Цены на них могут сильно отличаться в зависимости от качества товара. Так стоимость 100 грамм белых грибов начинается от 270 рублей, а заканчиваются на уровне 580 рублей. Брусника может стоить у одного и того же продавца 200 и 250 рублей. Причём на вид совершенно не понятно, чем они отличаются друг от друга.
Много на ярмарке торговцев колбасой, салом и мясными деликатесами. По большей части, это или небольшие производители из районов области.Цены не всегда ощутимо ниже, чем в сетевых супермаркетах, но зато продукты можно попробовать перед покупкой.
Есть на ярмарке товары и не относящиеся к продуктам питания. Это шапки и варежки из верблюжьей шерсти, и такие вот валяные в ручную тапочки с вышивкой. Стоит подобная красота 1500 рублей за пару. Можно купить для особых случаев, чтобы было в чём выйти к дорогим гостям, когда в доме отключат отопление.
Ярмарка на площади Карла Маркса будет работать до 16:00
Сельскохозяйственные ярмарки - возможность купить привычные продукты недорого. Для тех же, кто готов раскошелиться на экзотические фрукты, новосибирские магазины и рынки уже начали продавать фейхоа и кумкват.