Хоккеисты «Сибири» разгромили соперников из Сочи

В ночь на субботу, 17 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду «Сочи» со счётом 1:4.
Новосибирские хоккеисты открыли счёт уже на 7-й минуте матча. Первый гол в ворота соперников забил нападающий Александр Шаров. Вторую шайбу «Сочи» забросил Юкка Пельтола.
Во втором периоде «Сибирь» продолжила атаковать. Ещё две шайбы сочинской команде забили новосибирские нападающие Александр Шаров и Юусо Пуустинен. Хозяева поля смогли ответить только одной заброшенной шайбой.
В третьем периоде счёт остался тем же — 1:4.
В прошлом матче новосибирские хоккеисты обыграли московский «Спартак» со счётом 1:2. Следующая встреча пройдёт во вторник, 22 октября. «Сибирь» сразится с «Витязем».