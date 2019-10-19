19 октября суббота
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС -1°С
Пробки 0/10
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Спорт

Хоккеисты «Сибири» разгромили соперников из Сочи

Игра закончилась со счётом 1:4

Поделиться

164
4 Обсудить
Соперники смогли забить только одну шайбу в ворота «Сибири»

Соперники смогли забить только одну шайбу в ворота «Сибири»

В ночь на субботу, 17 октября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду «Сочи» со счётом 1:4.

Новосибирские хоккеисты открыли счёт уже на 7-й минуте матча. Первый гол в ворота соперников забил нападающий Александр Шаров. Вторую шайбу «Сочи» забросил Юкка Пельтола.

Во втором периоде «Сибирь» продолжила атаковать. Ещё две шайбы сочинской команде забили новосибирские нападающие Александр Шаров и Юусо Пуустинен. Хозяева поля смогли ответить только одной заброшенной шайбой.

В третьем периоде счёт остался тем же — 1:4.

В прошлом матче новосибирские хоккеисты обыграли московский «Спартак» со счётом 1:2. Следующая встреча пройдёт во вторник, 22 октября. «Сибирь» сразится с «Витязем».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ХК Сибирьхоккей

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    19 окт 2019 в 01:55

    ааа! пять очков с выезда это уровень скацска с их баблоспонсорами... фпирет СИБИРЬ...

    Фото пользователя
    19 окт 2019 в 01:50

    Да что ж такое, команда просто неудержимо скатывается к девятому месту.