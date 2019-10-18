«Там каток»: в массовой аварии на эстакаде сбили человека и протаранили три машины полиции

Из-за гололёда машин становится всё больше

Вечером 18 октября на эстакаде в Центральном районе Новосибирска столкнулись более 10 машин. Читатель НГС сообщил, что заезд не перекрыт и машины продолжают врезаться друг в друга.

— Полиция почему-то не перекрыла дорогу. В итоге аварии продолжаются. Там каток. Аваркома сбила машина. <...> [Он] повредился сильно, — написал он в редакцию.

Также, по словам очевидца, в массовой аварии повреждены две машины ГИБДД. На месте снова работает скорая помощь.