«Там каток»: в массовой аварии на эстакаде сбили человека и протаранили три машины полиции

Вечером 18 октября на эстакаде в Центральном районе Новосибирска столкнулись более 10 машин. Читатель НГС сообщил, что заезд не перекрыт и машины продолжают врезаться друг в друга.
— Полиция почему-то не перекрыла дорогу. В итоге аварии продолжаются. Там каток. Аваркома сбила машина. <...> [Он] повредился сильно, — написал он в редакцию.
Также, по словам очевидца, в массовой аварии повреждены две машины ГИБДД. На месте снова работает скорая помощь.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать информацию позже.
Обновлено: читатель сообщил, что эстакаду наконец перекрыли. В скорой два аваркома и беременная девушка.
— Автомобиль «Ауди» совершил столкновение с патрульным автомобилем. В настоящее время проводится проверка, — рассказали в полиции.
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