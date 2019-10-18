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«Там каток»: в массовой аварии на эстакаде сбили человека и протаранили три машины полиции

Авария становится больше

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Из-за гололёда машин становится всё больше

Из-за гололёда машин становится всё больше

Вечером 18 октября на эстакаде в Центральном районе Новосибирска столкнулись более 10 машин. Читатель НГС сообщил, что заезд не перекрыт и машины продолжают врезаться друг в друга.

— Полиция почему-то не перекрыла дорогу. В итоге аварии продолжаются. Там каток. Аваркома сбила машина. <...> [Он] повредился сильно, — написал он в редакцию.

Также, по словам очевидца, в массовой аварии повреждены две машины ГИБДД. На месте снова работает скорая помощь.

На записи видно, как медики укладывают человека на носилки

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать информацию позже.

Обновлено: читатель сообщил, что эстакаду наконец перекрыли. В скорой два аваркома и беременная девушка.

— Автомобиль «Ауди» совершил столкновение с патрульным автомобилем. В настоящее время проводится проверка, — рассказали в полиции. 

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    КОММЕНТАРИИ (42)

    мультик точняк
    18 окт 2019 в 23:03

    чип и чоп спешит на помощь.

    18 окт 2019 в 23:14

    А кто перекрывать-то будет? ГИБДД в городе отсутствует. Не будут же дёргать тех, кто губернатора сопровождает.

    Вячеслав
    18 окт 2019 в 23:26

    Я не понял, Локоть, до сих пор на банкете, что-ли. Когда он работать начнёт?