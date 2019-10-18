Массовая авария заблокировала проезд по эстакаде в Центральном районе

Авария с каждой минутой собирает всё больше новых участников

Вечером в пятницу, 18 октября, в Центральном районе на площади Инженера Будагова столкнулись несколько машин.

Пока нет точной информации о том, сколько машин столкнулось. Очевидцы сообщают, что проезд полностью заблокирован. Автомобили разворачиваются.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока, по официальной информации, в аварии участвует 4 машины. При этом, подчеркнули в пресс-службе, пострадавших нет.