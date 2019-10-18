Массовая авария заблокировала проезд по эстакаде в Центральном районе

Вечером в пятницу, 18 октября, в Центральном районе на площади Инженера Будагова столкнулись несколько машин.
Пока нет точной информации о том, сколько машин столкнулось. Очевидцы сообщают, что проезд полностью заблокирован. Автомобили разворачиваются.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что пока, по официальной информации, в аварии участвует 4 машины. При этом, подчеркнули в пресс-службе, пострадавших нет.
По словам читателя Александра, в ДТП на эстакаде попала и его жена, которая сняла видео.
— Тут несколько аварий, скорая. Примерно больше 10 машин разбились в этом чудесном месте. К сожалению, моя жена там, её стукнули. Одна девушка беременная её по скорой оформляют. Замечательный подарок от Городецкого, — написал читатель.
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Сегодня вечером уровень пробок в городе достиг максимальных 10 баллов. Из-за гололеда люди стали чаще попадать в аварии.