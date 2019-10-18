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Здоровье

Два новосибирских бизнесмена решили похудеть и поспорили на 100 тысяч рублей

Победить в споре они хотят за счёт спорта и диеты

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Они планируют похудеть до 90 и 120 килограмм&nbsp;

Они планируют похудеть до 90 и 120 килограмм 

Бизнесмены Иван Лузанов и Александр Долгов поспорили на 100 тысяч рублей, что один из них успеет похудеть быстрее. Их цель — сбросить за два месяца около 20 килограмм.

Как рассказал корреспонденту НГС владелец сети Cheburek.me Иван Лузанов, весящий 110 килограмм, они давние друзья с Долговым и хотели похудеть, однако никак не могли найти нужную мотивацию.

— У меня 183 сантиметра рост. Мы понимаем, что у нас уже из-за лишнего веса, можно сказать, проблемы со здоровьем начались. Вот решили себя замотивировать таким образом. У меня такая история: я набирал, снова худел, но с таким весом я уже год и не могу меньше 100 скинуть. Хотя у нас у обоих фитнес-комплексы под окнами, но всё не могли себя заставить ходить, — говорит Иван.

Он намерен сесть на диету, бегать по ночам с собакой и начать заниматься фитнесом с тренером. Лузанов добавил, что проигравшему нужно будет не просто отдать деньги — 100 тысяч должны быть переданы победителю 100-рублёвыми купюрами. Кроме того получивший деньги сможет пнуть проигравшего.

Владелец барбершопов Cutman и сети лазерной эпиляции laserlove Александр Долгов рассказал, что уже давно занимается баскетболом, его рост 2 метра 5 сантиметров, а весит он 140 килограмм. В последнее время ему стало трудно ходить на тренировки.

— Просто иногда спор — это хорошая мотивация что-то сделать. Мы часто спорили с другими бизнесменами, я даже выигрывал новый айфон. Тут с Ваней решили забиться на два месяца, кто больше сбросит. Как у предпринимателя, человека, который занимается бизнесом, тебе явно есть всегда что-то поделать, чтобы не заниматься спортом. Но тут вопрос не в сумме, мне просто не хочется проигрывать — чисто мужское. Задача — прийти к результату через дополнительную морковку. Я считаю, что она, морковка, должна быть не только спереди, но и сзади. Когда тебя что-то подталкивает, всегда получаются результаты лучше, — уверен Долгов.

Он говорит, что сбросить вес легко, просто нужно следить за питанием и увеличить количество тренировок. Победителя в споре определят 20 декабря 2019 года.

В конце апреля похожий спор чуть было не обернулся трагедией — молодой программист из Новосибирска резко похудел на 30 килограмм. Он поспорил с друзьями и сел на диету, но начал быстро терять вес. В больнице выяснили, что с ним было на самом деле. 

В октябре НГС рассказывал о сибирячках, которые пытались похудеть, но после поняли, что им нравятся свои пухлые щёчки. Читайте о том, за что их любят мужчины и почему эти женщины в теле не хотят меняться

Кто, на ваш взгляд, победит в этом споре?

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      КОММЕНТАРИИ (26)

      Фото пользователя
      18 окт 2019 в 20:32

      Зачем пинок? Каждому выписал бы по 3 леща.

      Грузин
      18 окт 2019 в 20:39

      Думаю если бы проигравшему светил бы золотой дождь, то борьба не на шутку бы была. А так слабая мотивация

      Фото пользователя
      18 окт 2019 в 20:35

      крепкие парни здоровые,в чоп их может взять,но это у директора надо спрашивать ну и рукопашкой они должны позаниматься а не фитнесом для фитоняшек.