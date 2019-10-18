Город разбитых машин: по пути домой новосибирцы массово попадают в ДТП на скользких дорогах

Сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП Фото: Ксю Лоншакова / 2gis.ru, Татьяна Калугина / 2gis.ru

Вечером 18 октября в Новосибирске из-за скользких дорог резко вырос уровень пробок и аварий — сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП.

Больше всего ДТП произошло на правом берегу — на улицах Богдана Хмельницкого, Георгия Колонды, Кирова, Трикотажной, Ипподромской, а также у Речного вокзала, на Красном проспекте и проспекте Димитрова. На левом берегу ситуация чуть легче — здесь, как сообщают пользователи, аварии на площади Лыщинского, перед выездом с Октябрьского моста, площади Труда и на улице Станционной.

Сейчас в городе 8-балльные пробки Фото: yandex.ru / maps

Полностью парализовано движение на Димитровском мосту, на Большевистской в сторону улицы Восход и от площади инженера Будагова. Автовладельцы стоят также в пробках на Кирова и Красном проспекте.

Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной Фото: Андрей Однокурцев / 2gis.ru

Пользователи в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой. Один из водителей отмечает, что успел «переобуть» машину. К сожалению, от пробки его это не спасло. Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной.

Пользователи в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой Фото: 2gis.ru