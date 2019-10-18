18 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.01
eur 70.90

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 6/10
usd 64.01
eur 70.90

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Город разбитых машин: по пути домой новосибирцы массово попадают в ДТП на скользких дорогах

Больше всего аварий произошло на правом берегу города

Поделиться

1 427
23 Обсудить
Сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП

Сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП

Вечером 18 октября в Новосибирске из-за скользких дорог резко вырос уровень пробок и аварий — сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП.

Больше всего ДТП произошло на правом берегу — на улицах Богдана Хмельницкого, Георгия Колонды, Кирова, Трикотажной, Ипподромской, а также у Речного вокзала, на Красном проспекте и проспекте Димитрова. На левом берегу ситуация чуть легче — здесь, как сообщают пользователи, аварии на площади Лыщинского, перед выездом с Октябрьского моста, площади Труда и на улице Станционной.

Сейчас в городе 8-балльные пробки

Сейчас в городе 8-балльные пробки

Полностью парализовано движение на Димитровском мосту, на Большевистской в сторону улицы Восход и от площади инженера Будагова. Автовладельцы стоят также в пробках на Кирова и Красном проспекте.

Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной

Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной

Пользователи в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой. Один из водителей отмечает, что успел «переобуть» машину. К сожалению, от пробки его это не спасло. Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной.

Пользователи&nbsp;в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой

Пользователи в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой

В 18:52 пробки в городе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляют 8 баллов.

Если вы сегодня утром попали в пробку, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В середине октября в Новосибирске наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние — в шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября. Между тем синоптики уже завтра обещают минусовые температуры, первый гололед и снег (подробный прогноз смотрите тут). А в воскресенье и понедельник минусовые температуры достигнут –5...–7 градусов. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пробкиДТП

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (23)

    Памятник
    18 окт 2019 в 19:14

    Предлагаю пострадавшим автомобилистам подавать коллективный иск к мэрии. Пусть возмещают убытки. Только за один день на сотни миллионов аварий

    Точняк
    18 окт 2019 в 19:14

    Мы сегодня сидя в будке чопа через окошко видели много дтп и реально ржали над ведроводителями. водить не умеют.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 19:13

    Ладно автомобилисты, но городские власти же могли подстраховаться и хотя бы посылать дороги песком.