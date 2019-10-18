Город разбитых машин: по пути домой новосибирцы массово попадают в ДТП на скользких дорогах

Вечером 18 октября в Новосибирске из-за скользких дорог резко вырос уровень пробок и аварий — сейчас в городе насчитывается больше 10 сообщений о ДТП.
Больше всего ДТП произошло на правом берегу — на улицах Богдана Хмельницкого, Георгия Колонды, Кирова, Трикотажной, Ипподромской, а также у Речного вокзала, на Красном проспекте и проспекте Димитрова. На левом берегу ситуация чуть легче — здесь, как сообщают пользователи, аварии на площади Лыщинского, перед выездом с Октябрьского моста, площади Труда и на улице Станционной.
Полностью парализовано движение на Димитровском мосту, на Большевистской в сторону улицы Восход и от площади инженера Будагова. Автовладельцы стоят также в пробках на Кирова и Красном проспекте.
Пользователи в шутку желают друг другу удачных выходных, а также поскорее добраться домой. Один из водителей отмечает, что успел «переобуть» машину. К сожалению, от пробки его это не спасло. Читатели сообщают, что движение затрудняют и традиционные работы на улице Фабричной.
В 18:52 пробки в городе, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляют 8 баллов.
Если вы сегодня утром попали в пробку, присылайте фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В середине октября в Новосибирске наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние — в шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября. Между тем синоптики уже завтра обещают минусовые температуры, первый гололед и снег (подробный прогноз смотрите тут). А в воскресенье и понедельник минусовые температуры достигнут –5...–7 градусов.