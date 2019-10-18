Начался суд за 100 тысяч рублей между 15-летним жителем Новосибирска и Сбербанком

15-летний подросток и его мать хотят доказать в суде, что не должны выплачивать банку деньги, которые кто-то снял с утерянной банковской карточки

В ноябре 2018 года, как ранее рассказывал НГС, мальчик потерял свою дебетовую карту. Позже кто-то благодаря овердрафту получил по ней краткосрочный кредит на сумму 97 802 рубля 98 копеек. В результате семье пришлось обратиться с иском в суд, чтобы доказать, что Рома не брал эти деньги.

В эту пятницу, 18 октября, в суде Центрального района начался процесс по делу 15-летнего Романа Садыбекова и его мамы Марии Онищенко против Сбербанка. Представители банка требуют от подростка почти 100 тысяч рублей, а мать с ребёнком доказывают, что не имеют никакого отношения к этому долгу.

О начале процесса сообщил юрист Константин Зиновьев:



— Судья захотела посмотреть на мальчика. Вместе с ним пришла его мама, которая тоже являлась истицей. Банк представил целую пачку документов (около 150 листов) и ряд аудиозаписей, на которых кто-то обращается в колл-центр для смены номера телефона, произведения платежей и другого. Голос нашего несовершеннолетнего там есть, но только когда он сообщает, что потерял карту и просит заблокировать её.



По словам юриста, в суде стало известно, что часть денег, которые кто-то в виде мини-кредита смог снять с утерянной карты, были перечислены несовершеннолетнему из Пашино. Также, добавил защитник, было озвучено, что в полиции заведено уголовное дело по украденным у Сбербанка деньгам.



Ранее в банке комментировали, что по данному виду карт («Молодежная») не предусмотрено открытие овердрафта как дополнительной услуги, в рамках тарифного плана. И рекомендовали клиенту для подробного анализа всех операций по данной карте обратиться с заявлением в любое отделение своего банка.