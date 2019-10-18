Самый поздний первый снег за последние годы: вспоминаем, когда обычно наступала зима в Новосибирске

Вспоминаем, когда первый снег пошёл раньше всего — в этом году нам сильно повезло

Сегодня, 18 октября, в Новосибирске выпал первый снег — жители города тут же завалили социальные сети фотографиями с присыпанными снегом машинами и газонами.

Редакция НГС решила вспомнить, когда в Новосибирске начинал идти первый снег в прошедшие годы. 2019-й выдался рекордным: в этом году снег пошёл позднее всего, побив рекорд прошлого 2018 года — тогда снег выпал 14 октября. Раньше всего белый покров появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года.