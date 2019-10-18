Самый поздний первый снег за последние годы: вспоминаем, когда обычно наступала зима в Новосибирске

Сегодня, 18 октября, в Новосибирске выпал первый снег — жители города тут же завалили социальные сети фотографиями с присыпанными снегом машинами и газонами.
Редакция НГС решила вспомнить, когда в Новосибирске начинал идти первый снег в прошедшие годы. 2019-й выдался рекордным: в этом году снег пошёл позднее всего, побив рекорд прошлого 2018 года — тогда снег выпал 14 октября. Раньше всего белый покров появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года.
Самые первые снежинки в этом сезоне выпали в Новосибирске ещё 30 сентября. Правда, тогда снег был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили.
Кстати, новосибирские водители начали готовиться к смене погоды заранее: на этой неделе в городе наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние. В шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября.
Синоптики полагают, что из-за обильных осадков на этой неделе в Новосибирской области появится временный снежный покров. Также на этой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — они рассказали, когда ждать первого гололёда и холодных ночей. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.