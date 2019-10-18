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Осень

Самый поздний первый снег за последние годы: вспоминаем, когда обычно наступала зима в Новосибирске

Следом за снегом в город придут гололёд и холодные ночи

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Вспоминаем, когда первый снег пошёл раньше всего — в этом году нам сильно повезло

Вспоминаем, когда первый снег пошёл раньше всего — в этом году нам сильно повезло

Сегодня, 18 октября, в Новосибирске выпал первый снег — жители города тут же завалили социальные сети фотографиями с присыпанными снегом машинами и газонами.

Редакция НГС решила вспомнить, когда в Новосибирске начинал идти первый снег в прошедшие годы. 2019-й выдался рекордным: в этом году снег пошёл позднее всего, побив рекорд прошлого 2018 года — тогда снег выпал 14 октября. Раньше всего белый покров появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года.

График выпадения снега за последние 6 лет

График выпадения снега за последние 6 лет

Самые первые снежинки в этом сезоне выпали в Новосибирске ещё 30 сентября. Правда, тогда снег был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили. 

Кстати, новосибирские водители начали готовиться к смене погоды заранее: на этой неделе в городе наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние. В шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября. 

Синоптики полагают, что из-за обильных осадков на этой неделе в Новосибирской области появится временный снежный покров. Также на этой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — они рассказали, когда ждать первого гололёда и холодных ночей. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

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    18 окт 2019 в 16:54

    А разве сегодня это первый снег? В сентябре по-моему первый был.

    18 окт 2019 в 17:09

    то есть видите насколько отупел Человек-Сибирский, что первым делом надо фото в соцсети выложить?))) записывайте, первым делом с утра нужно поудобней обустроиться на унитазе с чашечкой кофе и папироской)))затем...

    Греча
    18 окт 2019 в 16:54

    Да завязывайте с наркотиками, сколько уже можно говорить? Первый снег был около 3 недель назал, еще неделя и он ляжет.