Будет лежать в любую погоду: дорожники объяснили укладку плитки на Красном проспекте в снегопад

Сегодня, 18 октября, на Красном проспекте в центре Новосибирска заметили дорожных рабочих, которые укладывали тротуарную плитку во время снегопада.
Видео с ремонтом тротуара в непогоду опубликовал в своём твиттере новосибирец Дмитрий Мишин.
Снег усилился, но дух рабочих это не сломило! pic.twitter.com/deeFcp55lG— Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) October 18, 2019
— Такие метеоусловия не являются препятствием для укладки тротуарной плитки: пескоцементное основание для неё давно смонтировано на всей протяжённости участка. Сейчас, по сути, рабочие выкладывают плитку на последних квадратных метрах в определённом рисунке и укрепляют песочным слоем, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».
В компании добавили, что рабочие заранее закончили укладку асфальта и нанесли разметку на Красном проспекте. А тротуарная плитка, которую они укладывают, подходит для сибирских условий — ей предстоит лежать и в снег, и в дождь. В том случае, если во время укладки плитки на тротуаре будут лужи, дорожники должны убрать воду лопатами и высушить место, в котором она скопилась.
— Гарантия на тротуарные покрытия составляет 5 лет, — добавили в «Новосибирскавтодоре».
Капитально ремонтировать Красный проспект на участке от Максима Горького до Колыванской дорожники начали 2 июля. В начале осени горожане жаловались на сильный шум из-за ремонта магистрали. После в мэрии пояснили, что работа по ночам — это вынужденная мера, в том числе потому что в противном случае сроки ремонта могут затянуться.
24 сентября в «Новосбирскавтодоре» сообщили, что заканчивают укладывать дорожное покрытие на Красном проспекте, и пообещали, что за четыре ночи ремонт проезжей части полностью завершится. Тротуарная плитка к этому времени была уложена только на 60%. Прежде дорожники рассказывали, что эта плитка будет иметь бетонную основу и «противоскользящее» мраморное напыление.