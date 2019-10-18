Будет лежать в любую погоду: дорожники объяснили укладку плитки на Красном проспекте в снегопад

Ни нулевая температура, ни снегопад не остановили дорожных рабочих, которые укладывают тротуарную плитку возле здания № 17 на Красном проспекте Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 18 октября, на Красном проспекте в центре Новосибирска заметили дорожных рабочих, которые укладывали тротуарную плитку во время снегопада. Видео с ремонтом тротуара в непогоду опубликовал в своём твиттере новосибирец Дмитрий Мишин.

Снег усилился, но дух рабочих это не сломило! pic.twitter.com/deeFcp55lG — Dmitriy Mishin (@Loving_Juice) October 18, 2019

— Такие метеоусловия не являются препятствием для укладки тротуарной плитки: пескоцементное основание для неё давно смонтировано на всей протяжённости участка. Сейчас, по сути, рабочие выкладывают плитку на последних квадратных метрах в определённом рисунке и укрепляют песочным слоем, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».



В компании добавили, что рабочие заранее закончили укладку асфальта и нанесли разметку на Красном проспекте. А тротуарная плитка, которую они укладывают, подходит для сибирских условий — ей предстоит лежать и в снег, и в дождь. В том случае, если во время укладки плитки на тротуаре будут лужи, дорожники должны убрать воду лопатами и высушить место, в котором она скопилась. — Гарантия на тротуарные покрытия составляет 5 лет, — добавили в «Новосибирскавтодоре».

Дорожники уверены, что тротуарную плитку можно укладывать в такую погоду — на свои работы они дают 5-летнюю гарантию Фото: Густаво Зырянов / НГС

В «Новосибирскавтодоре» пояснили, что эта плитка подходит для сибирских мостовых Фото: Густаво Зырянов / НГС