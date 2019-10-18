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Дороги и транспорт

Будет лежать в любую погоду: дорожники объяснили укладку плитки на Красном проспекте в снегопад

Рабочие заканчивают благоустройство тротуаров на центральной улице города

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Ни нулевая температура, ни снегопад не остановили дорожных рабочих, которые укладывают тротуарную плитку возле здания <nobr class="_">№ 17</nobr> на Красном проспекте

Ни нулевая температура, ни снегопад не остановили дорожных рабочих, которые укладывают тротуарную плитку возле здания № 17 на Красном проспекте

Сегодня, 18 октября, на Красном проспекте в центре Новосибирска заметили дорожных рабочих, которые укладывали тротуарную плитку во время снегопада. 

Видео с ремонтом тротуара в непогоду опубликовал в своём твиттере новосибирец Дмитрий Мишин. 

— Такие метеоусловия не являются препятствием для укладки тротуарной плитки: пескоцементное основание для неё давно смонтировано на всей протяжённости участка. Сейчас, по сути, рабочие выкладывают плитку на последних квадратных метрах в определённом рисунке и укрепляют песочным слоем, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».

В компании добавили, что рабочие заранее закончили укладку асфальта и нанесли разметку на Красном проспекте. А тротуарная плитка, которую они укладывают, подходит для сибирских условий — ей предстоит лежать и в снег, и в дождь. В том случае, если во время укладки плитки на тротуаре будут лужи, дорожники должны убрать воду лопатами и высушить место, в котором она скопилась.

 — Гарантия на тротуарные покрытия составляет 5 лет, — добавили в «Новосибирскавтодоре».

Дорожники уверены, что тротуарную плитку можно укладывать в такую погоду — на свои работы они дают 5-летнюю гарантию

Дорожники уверены, что тротуарную плитку можно укладывать в такую погоду — на свои работы они дают 5-летнюю гарантию

В «Новосибирскавтодоре» пояснили, что эта плитка подходит для сибирских мостовых

В «Новосибирскавтодоре» пояснили, что эта плитка подходит для сибирских мостовых

Капитально ремонтировать Красный проспект на участке от Максима Горького до Колыванской дорожники начали 2 июля. В начале осени горожане жаловались на сильный шум из-за ремонта магистрали. После в мэрии пояснили, что работа по ночам — это вынужденная мера, в том числе потому что в противном случае сроки ремонта могут затянуться. 

24 сентября в «Новосбирскавтодоре» сообщили, что заканчивают укладывать дорожное покрытие на Красном проспекте, и пообещали, что за четыре ночи ремонт проезжей части полностью завершится. Тротуарная плитка к этому времени была уложена только на 60%. Прежде дорожники рассказывали, что эта плитка будет иметь бетонную основу и «противоскользящее» мраморное напыление. 

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    КОММЕНТАРИИ (58)

    иначе никак
    18 окт 2019 в 17:42

    Глядя на состояние дорог и тротуаров - дорожникам верю!)

    ёлкаскутер
    18 окт 2019 в 17:37

    Отлично, это хорошо, отлично! А.Локоть, работает смотрю!:)

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 17:39

    Как всегда дорожники тянули до последнего и по итогу когда плитка уляжется, она будет лежать волнами. Мэрия собирается принимать такие работы и оплачивать из наших налогов это безобразие,