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Дороги и транспорт

Люк на парковке в центре Новосибирска остаётся опасным: мэрия решает, что с ним делать

В других частях города уже ставят безопасные крышки на люки

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Топливо из пробитого бака растеклось по территории парковки

Топливо из пробитого бака растеклось по территории парковки

В Новосибирске люк на площади Ленина, в который упал человек, остаётся в опасном состоянии — в мэрии пока решают, что с ним делать.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, происшествия на площади Ленина случились из-за разрушения крышки люка. 

14 октября на парковке Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк. Ночью 10 октября мужчина провалился здесь в открытый люк и сломал ногу.

Сейчас по городу используются новые крышки на шарнирах и с запорным устройством. Однако пока, добавили в пресс-центре мэрии, вопрос по установке такой крышки на люк на площади Ленина ещё не решён.

— Конструкция люка состоит из крышки и корпуса, в пазы которого устанавливается крышка, то есть запорные элементы в данной конструкции отсутствуют. Наиболее часто встречающимся дефектом, который приводит к открыванию крышки люка, является разрушение ушковой части крышки от длительной эксплуатации и динамических нагрузок. В качестве альтернативы вышеуказанным люкам в настоящее время стали применяться чугунные люки на шарнире и с запорным устройством, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос журналиста НГС.

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    КОММЕНТАРИИ (41)

    Ржу
    18 окт 2019 в 16:20

    Ну тут не все так просто.Нужно собрать комиссию, потом ознакомится с её выводами, на основе этих выводов собрать горсовет, проголосовать, назначить конкурс, выбрать подрядчика.Установить для него сроки ремонта люка, а уж потом дать ответ НГС когда люк исправят.Не так все просто.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 16:11

    Сдать на чермет, купить пивка и шашлычок замутить, а в понедельник со свежим мозгом наконец то решить что делать.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 16:08

    Мэрия ещё думает... огородили бы для начала, потом думали!