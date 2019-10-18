Люк на парковке в центре Новосибирска остаётся опасным: мэрия решает, что с ним делать

В Новосибирске люк на площади Ленина, в который упал человек, остаётся в опасном состоянии — в мэрии пока решают, что с ним делать.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, происшествия на площади Ленина случились из-за разрушения крышки люка.

14 октября на парковке Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк. Ночью 10 октября мужчина провалился здесь в открытый люк и сломал ногу.