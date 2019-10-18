Люк на парковке в центре Новосибирска остаётся опасным: мэрия решает, что с ним делать

В Новосибирске люк на площади Ленина, в который упал человек, остаётся в опасном состоянии — в мэрии пока решают, что с ним делать.
Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, происшествия на площади Ленина случились из-за разрушения крышки люка.
14 октября на парковке Lexus пробил бензобак на площади Ленина в центре Новосибирска — машина задела днищем канализационный люк. Ночью 10 октября мужчина провалился здесь в открытый люк и сломал ногу.
Сейчас по городу используются новые крышки на шарнирах и с запорным устройством. Однако пока, добавили в пресс-центре мэрии, вопрос по установке такой крышки на люк на площади Ленина ещё не решён.
— Конструкция люка состоит из крышки и корпуса, в пазы которого устанавливается крышка, то есть запорные элементы в данной конструкции отсутствуют. Наиболее часто встречающимся дефектом, который приводит к открыванию крышки люка, является разрушение ушковой части крышки от длительной эксплуатации и динамических нагрузок. В качестве альтернативы вышеуказанным люкам в настоящее время стали применяться чугунные люки на шарнире и с запорным устройством, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос журналиста НГС.