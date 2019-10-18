Новосибирские военные получили комплекс, который поможет не терять связь вдали от цивилизации

Военные 41-й общевойсковой армии под Новосибирском получили новую технику для связи — её сложно заглушить и она может работать в любом месте.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, всего военные получили новые радиостанции, антенный модуль и телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут».
— Средства связи предоставляют новые возможности, помехозащищённость у них больше. Пункт организуется, развёртывается в любом месте абсолютно для обеспечения связи. Развернулись и организовали связь с нижестоящим или вышестоящим командованием. На БТР установлены радиостанции, а грузовик оснащён комплексом, который в совокупности работает вместе с «Редутом», — объяснили в пресс-службе.
Военные подчеркнули, что новые средства пришли в 41-ю общевойсковую армию по государственному оборонному заказу. Новую технику уже испытали в полевых условиях — служащие совершили марш и отработали несколько специальных задач.
Новые средства связи будут применять во время занятий по боевой подготовке и во время учений.
Год назад новосибирские военные получили новый полевой госпиталь из пневмокаркаса, который можно собрать всего за час.
В октябре этого года корреспонденты НГС побывали в посёлках, где живут военные и заводчане — местные жители говорят, что военнослужащие — молодцы, и в шутку называют их «добрыми зелёными человечками».