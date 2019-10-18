Новосибирские военные получили комплекс, который поможет не терять связь вдали от цивилизации

Новый комплекс можно развернуть где угодно — он обеспечит связь солдат с командирами

Военные 41-й общевойсковой армии под Новосибирском получили новую технику для связи — её сложно заглушить и она может работать в любом месте.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, всего военные получили новые радиостанции, антенный модуль и телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут».

— Средства связи предоставляют новые возможности, помехозащищённость у них больше. Пункт организуется, развёртывается в любом месте абсолютно для обеспечения связи. Развернулись и организовали связь с нижестоящим или вышестоящим командованием. На БТР установлены радиостанции, а грузовик оснащён комплексом, который в совокупности работает вместе с «Редутом», — объяснили в пресс-службе.