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Новосибирские военные получили комплекс, который поможет не терять связь вдали от цивилизации

Теперь военные будут защищены от помех и потери связи

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Новый комплекс можно развернуть где угодно — он обеспечит связь солдат с командирами&nbsp;

Новый комплекс можно развернуть где угодно — он обеспечит связь солдат с командирами 

Военные 41-й общевойсковой армии под Новосибирском получили новую технику для связи — её сложно заглушить и она может работать в любом месте.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, всего военные получили новые радиостанции, антенный модуль и телекоммуникационный комплекс П-260Т «Редут».

— Средства связи предоставляют новые возможности, помехозащищённость у них больше. Пункт организуется, развёртывается в любом месте абсолютно для обеспечения связи. Развернулись и организовали связь с нижестоящим или вышестоящим командованием. На БТР установлены радиостанции, а грузовик оснащён комплексом, который в совокупности работает вместе с «Редутом», — объяснили в пресс-службе.

На БТР установили новые радиостанции

На БТР установили новые радиостанции

Военные подчеркнули, что новые средства пришли в 41-ю общевойсковую армию по государственному оборонному заказу. Новую технику уже испытали в полевых условиях — служащие совершили марш и отработали несколько специальных задач. 

Новую технику уже испытали в полевых условиях&nbsp;

Новую технику уже испытали в полевых условиях 

Новые средства связи будут применять во время занятий по боевой подготовке и во время учений. 

Год назад новосибирские военные получили новый полевой госпиталь из пневмокаркаса, который можно собрать всего за час.

В октябре этого года корреспонденты НГС побывали в посёлках, где живут военные и заводчане — местные жители говорят, что военнослужащие — молодцы, и в шутку называют их «добрыми зелёными человечками».

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    КОММЕНТАРИИ (7)

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    18 окт 2019 в 13:40

    Когда окончательно доломают интернет все окажемся вдали от цивилизации, а у нас нет такого комплекса .

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 13:37

    Когда выездные совещания ЧОПа, то мы используем спутниковый интернет, чтобы везде была связь.

    18 окт 2019 в 14:01

    Что-то не похож он на новый. Тарелка вся грязная, поцарапанная. А что, спутниковую связь уже отменили? Для неё и тарелочка нужна всего 30-40см, а не 2-х метровая парабола