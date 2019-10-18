18 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 64.01
eur 70.90

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 64.01
eur 70.90

Все новости

Все новости
Осень

Белый город: публикуем 10 самых эффектных фотографий с заснеженных улиц

Интенсивный снегопад накрыл город сегодня в начале дня — мы не смогли пройти мимо

Поделиться

915
11 Обсудить
Снегопад в городе сегодня то затихал, то превращался в настоящую метель

Снегопад в городе сегодня то затихал, то превращался в настоящую метель

Сегодня, 18 октября, Новосибирск засыпало снегом: на левом берегу он начал идти ещё ночью, а утром добрался и до центральной части города и шёл вплоть до обеда. Для новосибирцев это стало поводом сделать эффектные снимки, чтобы сохранить их в личном архиве, выложить в соцсети или прислать в редакцию НГС. Не смогли пройти мимо зимней красоты и наши корреспонденты. Публикуем подборку из 10 самых крутых фотографий, которые им удалось сделать в заснеженном городе.

Снег припорошил деревья и газоны — в таком наряде город выглядит, пожалуй, красивее, чем обычно&nbsp;

Снег припорошил деревья и газоны — в таком наряде город выглядит, пожалуй, красивее, чем обычно 

На улицах начали появляться первые снеговики

На улицах начали появляться первые снеговики

Кажется, тепла этой осенью уже не дождаться — пора покупать тёплые шапки и пуховики, чтобы что-нибудь себе не отморозить&nbsp;

Кажется, тепла этой осенью уже не дождаться — пора покупать тёплые шапки и пуховики, чтобы что-нибудь себе не отморозить 

Снегом присыпало жёлтую, а местами ещё и зелёную листву

Снегом присыпало жёлтую, а местами ещё и зелёную листву

Если уж быть совсем честными, то первый в этом сезоне снег&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66252622/" class="_">прошёл в городе ещё 30 сентября</a>. Правда, тогда он был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили

Если уж быть совсем честными, то первый в этом сезоне снег прошёл в городе ещё 30 сентября. Правда, тогда он был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили

Обильный снегопад стал настоящим испытанием для милых дам, а точнее для их макияжа, который они старательно пытались уберечь от снежных хлопьев

Обильный снегопад стал настоящим испытанием для милых дам, а точнее для их макияжа, который они старательно пытались уберечь от снежных хлопьев

Некоторые горожане сегодня пытались спастись от снегопада под зонтиками

Некоторые горожане сегодня пытались спастись от снегопада под зонтиками

Синоптики считают, что из-за интенсивных осадков на этой неделе в Новосибирской области&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66274276/" class="_">появится временный снежный покров</a>. А особенно холодно будет в ночь на воскресенье

Синоптики считают, что из-за интенсивных осадков на этой неделе в Новосибирской области появится временный снежный покров. А особенно холодно будет в ночь на воскресенье

Рябина в снегу — одно из главных украшений Новосибирска в это унылое время года

Рябина в снегу — одно из главных украшений Новосибирска в это унылое время года

Ранее на этой неделе синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму. Несмотря на в целом позитивный прогноз, они не исключают вторжения 30- и даже 40-градусных морозов, особенно в феврале. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

первый снег

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (11)

    ёлкаскутер
    18 окт 2019 в 15:06

    На первой Фотографии это Я!;) Ура, опубликовали!;)

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 15:04

    Инстраграм жалко, сервера не выдержат фотографий от новосибирцев. Как будто в Африке живете что ли, что снегу радуетесь и удивляетесь.

    С Богаткова
    18 окт 2019 в 15:12

    На нашей улице весь снег незамедлительно убирают дворники, чоп конролирует.