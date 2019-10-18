Белый город: публикуем 10 самых эффектных фотографий с заснеженных улиц

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Сегодня, 18 октября, Новосибирск засыпало снегом: на левом берегу он начал идти ещё ночью, а утром добрался и до центральной части города и шёл вплоть до обеда. Для новосибирцев это стало поводом сделать эффектные снимки, чтобы сохранить их в личном архиве, выложить в соцсети или прислать в редакцию НГС. Не смогли пройти мимо зимней красоты и наши корреспонденты. Публикуем подборку из 10 самых крутых фотографий, которые им удалось сделать в заснеженном городе.