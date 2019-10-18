Белый город: публикуем 10 самых эффектных фотографий с заснеженных улиц

Сегодня, 18 октября, Новосибирск засыпало снегом: на левом берегу он начал идти ещё ночью, а утром добрался и до центральной части города и шёл вплоть до обеда. Для новосибирцев это стало поводом сделать эффектные снимки, чтобы сохранить их в личном архиве, выложить в соцсети или прислать в редакцию НГС. Не смогли пройти мимо зимней красоты и наши корреспонденты. Публикуем подборку из 10 самых крутых фотографий, которые им удалось сделать в заснеженном городе.