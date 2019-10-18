Новую поликлинику в Новосибирске закрыли через 1,5 месяца после торжественного открытия

В Новосибирске в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64, которую торжественно открывали 27 августа.
— Недавно только открыли поликлинику в Гвардейском (перед выборами) и тут уже закрыта она?! — написала в редакцию НГС местная жительница Мария. Она пояснила, что узнала о закрытии больницы вчера. По её информации, поликлинику закрыли 11 октября 2019 года.
В Городской больнице
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что контролируют ситуацию с новой поликлиникой — её пришлось закрыть из-за замечаний регионального Роспотребнадзора.
— В данный момент (отделение) находится в процессе получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Идёт процесс дооснащения медицинским оборудованием прививочного и процедурного кабинетов. Приём пациентов будет возобновлён в ближайшее время. Устранение замечаний Роспотребнадзора находится на контроле министерства здравоохранения Новосибирской области, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.
По данным Правительства Новосибирской области поликлиника обслуживает 8,5 тысяч жителей микрорайона Гвардейский. Она занимает помещение площадью 238 квадратных метров. На капитальный ремонт власти потратили 8 миллионов рублей, а на оборудование — 2 миллиона рублей. В поликлинике два отделения — взрослое и детское.
В середине сентября пациенты поликлиники