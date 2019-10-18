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Здоровье

Новую поликлинику в Новосибирске закрыли через 1,5 месяца после торжественного открытия

Руководству сделали замечание по оснащению кабинетов — нарушения сейчас устраняют

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Новую поликлинику пришлось закрыть из-за замечаний регионального Роспотребнадзора

Новую поликлинику пришлось закрыть из-за замечаний регионального Роспотребнадзора

В Новосибирске в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64, которую торжественно открывали 27 августа.

— Недавно только открыли поликлинику в Гвардейском (перед выборами) и тут уже закрыта она?! — написала в редакцию НГС местная жительница Мария. Она пояснила, что узнала о закрытии больницы вчера. По её информации, поликлинику закрыли 11 октября 2019 года.

В Городской больнице № 4, в структуру которой входит новая поликлиника, корреспонденту НГС подтвердили, что поликлиника сейчас закрыта, но причину отказались называть.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС объяснили, что контролируют ситуацию с новой поликлиникой — её пришлось закрыть из-за замечаний регионального Роспотребнадзора.

— В данный момент (отделение) находится в процессе получения санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Идёт процесс дооснащения медицинским оборудованием прививочного и процедурного кабинетов. Приём пациентов будет возобновлён в ближайшее время. Устранение замечаний Роспотребнадзора находится на контроле министерства здравоохранения Новосибирской области, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

По данным Правительства Новосибирской области поликлиника обслуживает 8,5 тысяч жителей микрорайона Гвардейский. Она занимает помещение площадью 238 квадратных метров. На капитальный ремонт власти потратили 8 миллионов рублей, а на оборудование — 2 миллиона рублей. В поликлинике два отделения — взрослое и детское.

В середине сентября пациенты поликлиники № 7 на улице Бориса Богаткова в Новосибирске возмутились пропажей почти всех педиатров — руководство объяснило, что никого не увольняло.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Точняк
    18 окт 2019 в 14:08

    Нарушений по безопасности не было? По поликлинике должен важно расхаживать сотрудник чопа для охраны.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 14:09

    Её ж не насовсем закрыли. Зато переоборудуют, и будет гораздо удобнее. Можно немного и подождать для улучшений

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 14:08

    Ну правильно. Пусть экспертизу проведут. Потом откроют как положено.