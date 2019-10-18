Новую поликлинику в Новосибирске закрыли через 1,5 месяца после торжественного открытия

В Новосибирске в посёлке Гвардейский закрыли новую поликлинику на улице Лейтенанта Амосова, 64, которую торжественно открывали 27 августа.

— Недавно только открыли поликлинику в Гвардейском (перед выборами) и тут уже закрыта она?! — написала в редакцию НГС местная жительница Мария. Она пояснила, что узнала о закрытии больницы вчера. По её информации, поликлинику закрыли 11 октября 2019 года.