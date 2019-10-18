В Новосибирске уже три дня ищут 15-летнего школьника

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 15-летнего Левентэ Конца, который пропал на левом берегу трое суток назад.
По информации волонёров, мальчик ушёл из дома в Ленинском районе утром во вторник, 15 октября, но в школе в тот день не появился. Почему он ушёл, в поисковом отряде не знают.
— Причина какая-то объективная на данный момент у нас отсутствует. Заявку [об исчезновении школьника] мы получили в день, когда он ушёл, но занимались поиском подростка без привлечения социальных сетей и распространения [ориентировок]. К сожалению, это не привело к необходимому результату — подросток не был найден, поэтому по согласованию с полицией и с разрешения родителей на данный момент мы делаем широкомасштабное оповещение в социальных сетях для того, чтобы найти людей, которые нам подскажут, где и когда его видели, куда он мог направляться, какие у него планы, — пояснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
В поисковом отряде уточнили, что у пропавшего мальчика нормальное телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Рост Левентэ Конца — 163 сантиметра. В день исчезновения подросток был одет в чёрную куртку, тёмно-зелёную рубашку, светло-коричневые трикотажные брюки, на ногах были синие матерчатые туфли. Также школьник взял с собой рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112.
Ранее волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала 2 октября и не выходила на связь с родными.