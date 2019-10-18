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В Новосибирске уже три дня ищут 15-летнего школьника

По согласованию с полицией волонтёры сделали оповещение о пропаже подростка

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Левентэ Конц пропал 15 октября — утром он ушёл из дома в неизвестном направлении&nbsp;

Левентэ Конц пропал 15 октября — утром он ушёл из дома в неизвестном направлении 

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 15-летнего Левентэ Конца, который пропал на левом берегу трое суток назад.

По информации волонёров, мальчик ушёл из дома в Ленинском районе утром во вторник, 15 октября, но в школе в тот день не появился. Почему он ушёл, в поисковом отряде не знают.

— Причина какая-то объективная на данный момент у нас отсутствует. Заявку [об исчезновении школьника] мы получили в день, когда он ушёл, но занимались поиском подростка без привлечения социальных сетей и распространения [ориентировок]. К сожалению, это не привело к необходимому результату — подросток не был найден, поэтому по согласованию с полицией и с разрешения родителей на данный момент мы делаем широкомасштабное оповещение в социальных сетях для того, чтобы найти людей, которые нам подскажут, где и когда его видели, куда он мог направляться, какие у него планы, — пояснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В поисковом отряде уточнили, что у пропавшего мальчика нормальное телосложение, тёмные волосы, карие глаза. Рост Левентэ Конца — 163 сантиметра. В день исчезновения подросток был одет в чёрную куртку, тёмно-зелёную рубашку, светло-коричневые трикотажные брюки, на ногах были синие матерчатые туфли. Также школьник взял с собой рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. 

Ранее волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 29-летней Анастасии Купряковой, которая пропала 2 октября и не выходила на связь с родными.

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    КОММЕНТАРИИ (45)

    Мисс Кутикула
    18 окт 2019 в 12:13

    Ребята, уважаемые взрослые! Что происходит с детьми? Вчера повесилась девочка, сегодня студент. Теперь вот еще ребенок пропал.

    Дети пропадают, уходят, погибают. Вина в этом всех нас. Мы стали слишком безразличны к окружающим нас людям.
    Мы стали злыми, завязанными на соцсетях.
    Надо выходить, открывать сердца, протягивать руки помощи друг другу.

    Мальчишка, пожалйста найдись живым и здоровым. Родителям сил. Поисковому отряду - удачи.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 12:18

    Если бы меня так назвали - я бы тоже потерялся.

    18 окт 2019 в 12:27

    Сначала "он у меня гиперактивный", потом "Сволочь бестолковая", а потом он ушел из дома. И никакой связи с дошкольным воспитанием не видит... зрение плохое.