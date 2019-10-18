В Новосибирске уже три дня ищут 15-летнего школьника

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поиске 15-летнего Левентэ Конца, который пропал на левом берегу трое суток назад.



По информации волонёров, мальчик ушёл из дома в Ленинском районе утром во вторник, 15 октября, но в школе в тот день не появился. Почему он ушёл, в поисковом отряде не знают.



— Причина какая-то объективная на данный момент у нас отсутствует. Заявку [об исчезновении школьника] мы получили в день, когда он ушёл, но занимались поиском подростка без привлечения социальных сетей и распространения [ориентировок]. К сожалению, это не привело к необходимому результату — подросток не был найден, поэтому по согласованию с полицией и с разрешения родителей на данный момент мы делаем широкомасштабное оповещение в социальных сетях для того, чтобы найти людей, которые нам подскажут, где и когда его видели, куда он мог направляться, какие у него планы, — пояснила корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

