На Хилокской горят два частных дома: в одном взорвался газовый баллон

Сегодня, 18 октября, на улице Хилокской, 19/2 загорелись два частных дома — в одном из них взорвался газовый баллон.

— Хозяева находятся на улице. С их слов, в доме никого нет. В одном из домов находилось два газовых баллона — один из них взорвался. Существует угроза распространения огня на соседние участки. К месту пожара силы и средства стянуты по повышенному рангу пожара № 2 , — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.