На Хилокской горят два частных дома: в одном взорвался газовый баллон

Сегодня, 18 октября, на улице Хилокской, 19/2 загорелись два частных дома — в одном из них взорвался газовый баллон.
— Хозяева находятся на улице. С их слов, в доме никого нет. В одном из домов находилось два газовых баллона — один из них взорвался. Существует угроза распространения огня на соседние участки. К месту пожара силы и средства стянуты по повышенному рангу пожара
Автор: vk.com/act54
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На прошлой неделе в Новосибирске произошёл крупный пожар рядом с НЗХК — загорелся двухэтажный склад с пухом и пером. А жители частного сектора в Дзержинском районе почти неделю задыхаются от дыма со стихийной свалки.