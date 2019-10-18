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Происшествия

На Хилокской горят два частных дома: в одном взорвался газовый баллон

Пожарные отправились туда по повышенному рангу

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Огонь может перекинуться на другие дома

Огонь может перекинуться на другие дома

Сегодня, 18 октября, на улице Хилокской, 19/2 загорелись два частных дома — в одном из них взорвался газовый баллон.

— Хозяева находятся на улице. С их слов, в доме никого нет. В одном из домов находилось два газовых баллона — один из них взорвался. Существует угроза распространения огня на соседние участки. К месту пожара силы и средства стянуты по повышенному рангу пожара № 2, — рассказал корреспонденту НГС начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Автор: vk.com/act54

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе в Новосибирске произошёл крупный пожар рядом с НЗХК — загорелся двухэтажный склад с пухом и пером. А жители частного сектора в Дзержинском районе почти неделю задыхаются от дыма со стихийной свалки.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    ЫЫЫ
    18 окт 2019 в 11:36

    Тамерлан?!!

    ёлкаскутер
    18 окт 2019 в 11:44

    До коли, куда А.Локоть смотрит?;(

    король нгс и тролов местных
    18 окт 2019 в 11:37

    А, что они хотели что - бы не горели? Бунтовать, против рэкета идти, неее это просто так не проходит у этих людях личностях!!