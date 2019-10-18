Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на девять часов из-за плохой погоды

Самолёт должен был вылететь в 4:10 по новосибирскому времени

Сегодня, 18 октября, на девять часов задерживается рейс из Новосибирска в город Удачный в Якутию. Аэропорт «Полярный» не может принять самолёт из-за плохой погоды.

— Основная причина задержки рейса — метеоусловия. Расчётное время вылета сейчас — 13:00, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.

По информации ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), сегодня на севере региона, местами в центральных районах небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем на юго-западе, западе с дождем. Ветер умеренный, на побережье местами поземки при ветре до 15–19 м/с.