Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на девять часов из-за плохой погоды

Сегодня, 18 октября, на девять часов задерживается рейс из Новосибирска в город Удачный в Якутию. Аэропорт «Полярный» не может принять самолёт из-за плохой погоды.
— Основная причина задержки рейса — метеоусловия. Расчётное время вылета сейчас — 13:00, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.
По информации ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), сегодня на севере региона, местами в центральных районах небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем на юго-западе, западе с дождем. Ветер умеренный, на побережье местами поземки при ветре до 15–19 м/с.
Самолёт авиакомпании «Алроса» должен был сегодня вылететь из Новосибирска в Удачный в 4:10, но его отложили до 13:00. НГС отправил запрос в компанию «Алроса» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Вчера новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.