18 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 64.01
eur 70.90

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 64.01
eur 70.90

Все новости

Все новости
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Якутию задерживается на девять часов из-за плохой погоды

Аэропорт «Полярный» не может принять самолёт по метеоусловиям

Поделиться

493
3 Обсудить
Самолёт должен был вылететь в 4:10 по новосибирскому времени

Самолёт должен был вылететь в 4:10 по новосибирскому времени

Сегодня, 18 октября, на девять часов задерживается рейс из Новосибирска в город Удачный в Якутию. Аэропорт «Полярный» не может принять самолёт из-за плохой погоды.

— Основная причина задержки рейса — метеоусловия. Расчётное время вылета сейчас — 13:00, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Толмачёво Ирина Шавшина.

По информации ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), сегодня на севере региона, местами в центральных районах небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем на юго-западе, западе с дождем. Ветер умеренный, на побережье местами поземки при ветре до 15–19 м/с.

Самолёт авиакомпании «Алроса» должен был сегодня вылететь из Новосибирска в Удачный в 4:10, но его отложили до 13:00. НГС отправил запрос в компанию «Алроса» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Вчера новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

задержка рейса

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 11:07

    Зачем ехать туда где холодно? Когда решу все дела по бизнесу (ЧОП) улечу где тепло - на Виргинские острова.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 11:09

    Помню с Японии улетал было землетрясение и цунами, ни чего, взлетели