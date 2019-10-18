В первый день снега 40 домов на левом берегу остались без отопления и горячей воды

Сегодня, 18 октября, в четырёх десятках жилых домов Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска отключили отопление и горячую воду.
— По информации «Сибирской генерирующей компании», с 10 часов и до ликвидации повреждения на теплотрассе (ориентировочно до конца дня) в связи с ремонтными работами будет ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайоне Горский. Под отключения попадают 40 жилых домов и четыре социальных объекта, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На сайте «Сибирской генерирующей компании» уточняется, что накануне, 17 октября, рабочие нашли повреждения на теплотрассе в микрорайоне Горский и начали раскопки.
— Эта теплотрасса бесхозная, в плохом состоянии. Город отдал ее на обслуживание СГК в июле 2019 года. 16 октября на этой теплотрассе уже устранили четыре дефекта, — уточнили в СГК.
При этом сегодня в городе идёт снег, а температура, согласно прогнозу синоптиков, будет не выше +3 градусов.