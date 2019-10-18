В первый день снега 40 домов на левом берегу остались без отопления и горячей воды

Тепла и горячей воды в микрорайоне Горский не будет ориентировочно до конца дня

Сегодня, 18 октября, в четырёх десятках жилых домов Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска отключили отопление и горячую воду.

— По информации «Сибирской генерирующей компании», с 10 часов и до ликвидации повреждения на теплотрассе (ориентировочно до конца дня) в связи с ремонтными работами будет ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайоне Горский. Под отключения попадают 40 жилых домов и четыре социальных объекта, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На сайте «Сибирской генерирующей компании» уточняется, что накануне, 17 октября, рабочие нашли повреждения на теплотрассе в микрорайоне Горский и начали раскопки.