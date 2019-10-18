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В первый день снега 40 домов на левом берегу остались без отопления и горячей воды

Рабочие раскопали теплотрассу в Горском жилмассиве

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Тепла и горячей воды в микрорайоне Горский не будет ориентировочно до конца дня

Тепла и горячей воды в микрорайоне Горский не будет ориентировочно до конца дня

Сегодня, 18 октября, в четырёх десятках жилых домов Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска отключили отопление и горячую воду.

— По информации «Сибирской генерирующей компании», с 10 часов и до ликвидации повреждения на теплотрассе (ориентировочно до конца дня) в связи с ремонтными работами будет ограничена подача тепла и горячей воды в микрорайоне Горский. Под отключения попадают 40 жилых домов и четыре социальных объекта, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На сайте «Сибирской генерирующей компании» уточняется, что накануне, 17 октября, рабочие нашли повреждения на теплотрассе в микрорайоне Горский и начали раскопки.

— Эта теплотрасса бесхозная, в плохом состоянии. Город отдал ее на обслуживание СГК в июле 2019 года. 16 октября на этой теплотрассе уже устранили четыре дефекта, — уточнили в СГК.

При этом сегодня в городе идёт снег, а температура, согласно прогнозу синоптиков, будет не выше +3 градусов.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 10:26

    При СИБЭКО такого не было, СГК нужно срочно внести в список ИНОАГЕНТ и запретить финансирование из-за рубежа, а так же запретить перевод денег за рубеж. А яхту господин Мельниченко пусть своими нежными ручками сам отмывает.

    йцука
    18 окт 2019 в 10:24

    Бесхозная теплотрасса, от которой питаются 40 многоквартирных домов? Заветы Геббельса про враньё и впрямь хороши.

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 10:21

    Сейчас и без отопления комфортно, сужу по температуре в моем ЧОПе и квартире на Богаткова.
    Те кто говорят, что холодно - просто любят ныть.