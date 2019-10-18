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Осень

Новосибирск припорошило снегом: любуемся подборкой красивых фото

Шлите в редакцию свои снимки, и мы их обязательно опубликуем!

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Рано утром последствия снегопада увидели в основном жители левого берега — в центре города снег пошёл позднее, уже в десятом часу утра

Рано утром последствия снегопада увидели в основном жители левого берега — в центре города снег пошёл позднее, уже в десятом часу утра

В ночь на пятницу, 18 октября, в Новосибирске прошёл лёгкий снег.

Фото с присыпанными снегом машинами и газонами горожане выкладывают в социальные сети.

Если вы тоже сняли последствия ночного снегопада, шлите фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00. Давайте вместе любоваться наступающей зимой!

Первый в этом сезоне снег прошёл в Новосибирске ещё 30 сентября. Правда, тогда он был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили. 

Пару снимков с последствиями снегопада на левом берегу сделал и фотограф НГС Густаво Зырянов.

Снегом припорошило машину на Горском жилмассиве

Снегом припорошило машину на Горском жилмассиве

Хоть снега сегодня выпало и немного, но начало зиме положено

Хоть снега сегодня выпало и немного, но начало зиме положено

В селе Кочки тоже рады выпавшему снегу

В селе Кочки тоже рады выпавшему снегу

Ещё одно фото заснеженного города от редакции НГС&nbsp; &nbsp;

Ещё одно фото заснеженного города от редакции НГС   

Кажется, в целом новосибирцы рады предстоящей зиме

Кажется, в целом новосибирцы рады предстоящей зиме

Уже после публикации новости, в десятом часу утра, снег пошёл и в центре города. Любуемся снегопадом в Первомайском сквере!

Уже после публикации новости, в десятом часу утра, снег пошёл и в центре города. Любуемся снегопадом в Первомайском сквере!

Снегом присыпало ещё зелёную листву

Снегом присыпало ещё зелёную листву

Горожане пытаются спастись под зонтиками

Горожане пытаются спастись под зонтиками

Так сейчас выглядит один из дворов на улице Мичурина

Так сейчас выглядит один из дворов на улице Мичурина

Припорошенный снегом город выглядит, пожалуй, даже романтично

Припорошенный снегом город выглядит, пожалуй, даже романтично

Снегопад разошёлся не на шутку

Снегопад разошёлся не на шутку

А вот и первый снеговик этой осени!

А вот и первый снеговик этой осени!

Кстати, новосибирские водители начали готовиться к смене погоды заранее: на этой неделе в городе наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние. В шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября. 

Синоптики полагают, что из-за обильных осадков на этой неделе в Новосибирской области появится временный снежный покров

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    КОММЕНТАРИИ (90)

    Житель центра
    18 окт 2019 в 08:35

    На первом же фото - ржавое, поганое корыто. Что красивого в этом гнилом ведре ????

    Фото пользователя
    18 окт 2019 в 08:37

    Ща Новосибирск "припорошит" пробками в 15 баллов до позднего вечера....

    Крот
    18 окт 2019 в 08:34

    Нам это не интересно, нас интересуют итоги правления путэна за 20 лет:
    "Ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - продолжает падать, а по итогам 2018 года его значение - 0,66 детей на одну женщину - стало минимальным за 20 лет, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяна Малева"