Новосибирск припорошило снегом: любуемся подборкой красивых фото

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
В ночь на пятницу, 18 октября, в Новосибирске прошёл лёгкий снег.
Фото с присыпанными снегом машинами и газонами горожане выкладывают в социальные сети.
Если вы тоже сняли последствия ночного снегопада, шлите фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00. Давайте вместе любоваться наступающей зимой!
Первый в этом сезоне снег прошёл в Новосибирске ещё 30 сентября. Правда, тогда он был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили.
Пару снимков с последствиями снегопада на левом берегу сделал и фотограф НГС Густаво Зырянов.
Кстати, новосибирские водители начали готовиться к смене погоды заранее: на этой неделе в городе наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние. В шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября.
Ща Новосибирск "припорошит" пробками в 15 баллов до позднего вечера....
Крот
18 окт 2019 в 08:34
Нам это не интересно, нас интересуют итоги правления путэна за 20 лет:
"Ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - продолжает падать, а по итогам 2018 года его значение - 0,66 детей на одну женщину - стало минимальным за 20 лет, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяна Малева"