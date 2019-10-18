Новосибирск припорошило снегом: любуемся подборкой красивых фото

Рано утром последствия снегопада увидели в основном жители левого берега — в центре города снег пошёл позднее, уже в десятом часу утра

Если вы тоже сняли последствия ночного снегопада, шлите фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00. Давайте вместе любоваться наступающей зимой!

Фото с присыпанными снегом машинами и газонами горожане выкладывают в социальные сети.

В ночь на пятницу, 18 октября, в Новосибирске прошёл лёгкий снег.

Первый в этом сезоне снег прошёл в Новосибирске ещё 30 сентября . Правда, тогда он был мокрым, поэтому снежинки было сложно сфотографировать, а многие горожане наверняка и вовсе их не заметили.

Пару снимков с последствиями снегопада на левом берегу сделал и фотограф НГС Густаво Зырянов.

Хоть снега сегодня выпало и немного, но начало зиме положено

В селе Кочки тоже рады выпавшему снегу

Ещё одно фото заснеженного города от редакции НГС

Кажется, в целом новосибирцы рады предстоящей зиме

Уже после публикации новости, в десятом часу утра, снег пошёл и в центре города. Любуемся снегопадом в Первомайском сквере!

Так сейчас выглядит один из дворов на улице Мичурина

Снегопад разошёлся не на шутку

А вот и первый снеговик этой осени!

Кстати, новосибирские водители начали готовиться к смене погоды заранее: на этой неделе в городе наступил пик сезонной замены летних покрышек на зимние. В шиномонтажках очереди, автосервисы на ближайшие дни практически не записывают, предлагая поменять колеса только 22–25 октября.



Синоптики полагают, что из-за обильных осадков на этой неделе в Новосибирской области появится временный снежный покров.