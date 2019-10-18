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Дороги и транспорт

Дорогу рядом с площадью Маркса перекроют на 10 часов ради торговли колбасой и картошкой

В ближайшие выходные на левом берегу развернётся ярмарка

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Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют в 6 часов утра

Улицу Сибиряков-Гвардейцев перекроют в 6 часов утра

В ближайшую субботу, 19 октября, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска снова пройдёт сельскохозяйственная ярмарка — ради неё перекроют часть улицы Сибиряков-Гвардейцев.

— В связи с проведением ярмарки 19 октября с 6:00 до 16:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам.

Перекрытие продлится 10 часов

Перекрытие продлится 10 часов

Сама ярмарка, по данным пресс-центра, начнёт работать в 10:00. На неё соберутся около двух сотен торговцев. У них можно будет купить колбасу, рыбу, картофель, морковь, свеклу, болгарский перец, лук, капусту, сухофрукты, грибы, мёд и продукцию пчеловодства, хлеб, кондитерские изделия. При этом, по информации мэрии, цены на ярмарке будут ниже средних по городу — запланированы скидки до 20%. Работа торговых рядов продлится до 16:00.

Месяц назад ради ярмарки на площади Маркса также перекрывали движение. Корреспондент НГС тогда прогулялся по торговым рядам, чтобы посмотреть ассортимент.

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продовольственная ярмаркаПлощадь Марксаперекрытие дороги

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    18 окт 2019 в 08:07

    И опять искать объезд. Почему бы мэрии не выделить под торговлю отдельный павильон, тем более что эти ярмарки регулярные. Движение перекрывать каждый раз - не выход

    Виталий
    18 окт 2019 в 07:56

    Опять половина левого берега будет стоять в дикой пробке. Неужели нельзя провести эту ярмарку в другом месте???

    Лиман
    18 окт 2019 в 08:08

    А тем, кто не ходит на ярмарки, опять не проехать? Не умеет у нас мэрия организовать все нормально