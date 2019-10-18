Дорогу рядом с площадью Маркса перекроют на 10 часов ради торговли колбасой и картошкой

В ближайшую субботу, 19 октября, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска снова пройдёт сельскохозяйственная ярмарка — ради неё перекроют часть улицы Сибиряков-Гвардейцев.
— В связи с проведением ярмарки 19 октября с 6:00 до 16:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам.
Сама ярмарка, по данным пресс-центра, начнёт работать в 10:00. На неё соберутся около двух сотен торговцев. У них можно будет купить колбасу, рыбу, картофель, морковь, свеклу, болгарский перец, лук, капусту, сухофрукты, грибы, мёд и продукцию пчеловодства, хлеб, кондитерские изделия. При этом, по информации мэрии, цены на ярмарке будут ниже средних по городу — запланированы скидки до 20%. Работа торговых рядов продлится до 16:00.
Месяц назад ради ярмарки на площади Маркса также перекрывали движение. Корреспондент НГС тогда прогулялся по торговым рядам, чтобы посмотреть ассортимент.