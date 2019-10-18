Дорогу рядом с площадью Маркса перекроют на 10 часов ради торговли колбасой и картошкой

В ближайшую субботу, 19 октября, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска снова пройдёт сельскохозяйственная ярмарка — ради неё перекроют часть улицы Сибиряков-Гвардейцев.



— В связи с проведением ярмарки 19 октября с 6:00 до 16:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Маркса до пересечения с улицами Новогодней и Покрышкина вводится временное прекращение движения транспортных средств, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Объехать перекрытый участок можно будет по соседним улицам.

