«Бегите от этого места подальше». Восьмикласснице пришлось уйти из школы после отзыва на «Флампе»

По словам родителей, Евгения (на фото) в шутку написала негативный отзыв о своей школе и через час удалила его

По словам мамы, девочка вместе с подругой решила оставить шуточный отзыв на свою школу, а через час удалила его. Однако сервис автоматически отправил уведомление о новом комментарии на электронную почту директора учебного заведения. Через некоторое время Вставскову вместе с дочерью вызвали в школу.

— Директор сначала показала мне распечатку с электронной почты. Там было написано что-то вроде: «Бегите от этого места подальше, даже внутрь не заходите, там убивают». Не было никаких имен, фамилий, нецензурных выражений. Когда я это прочитала, то у меня возникла мысль, что это подростковая, глупая, ужасная, неуместная шутка. Но не какая-то спланированная акция, — рассказывает Анна Вставскова.

На вопрос, зачем она оставила такой отзыв про школу, девочка ответила — мол, до этого они в классе всей компанией обсуждали, что на кого-то накричала учительница, кого-то техничка толкнула.

— Вот этот подростковый мятежный дух, «а давайте что-нибудь сделаем», и сыграл свою роль. Дочь с подружкой написали с телефона дочери такой отзыв на «Флампе», — предполагает мама восьмиклассницы.

Вызвали на ковёр

Встреча с директором, по словам Анны Вставсковой, прошла очень эмоционально:

— Директор, мне кажется, сразу выбрала не тот тон. Мы планировали доброжелательно поговорить. Я не включала диктофон, потому что у меня даже мысли такой не было. Но директор положила передо мной этот листок с распечаткой отзыва и сразу начала кричать. В кабинете ещё сидели завуч и классный руководитель — им даже слова невозможно было вставить. Директор кричала, что моя дочь опорочила честь школы, у девочки началась истерика, она плакала и говорила какую-то ерунду. Я говорю директору: «Дайте ребенку шанс, она никогда ни в каких шалостях замечена не была. Это первый раз, и она одумалась».