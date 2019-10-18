«Бегите от этого места подальше». Восьмикласснице пришлось уйти из школы после отзыва на «Флампе»

Конфликт разгорелся в новосибирской гимназии
«А давайте что-нибудь сделаем»
По словам мамы, девочка вместе с подругой решила оставить шуточный отзыв на свою школу, а через час удалила его. Однако сервис автоматически отправил уведомление о новом комментарии на электронную почту директора учебного заведения. Через некоторое время Вставскову вместе с дочерью вызвали в школу.
— Директор сначала показала мне распечатку с электронной почты. Там было написано что-то вроде: «Бегите от этого места подальше, даже внутрь не заходите, там убивают». Не было никаких имен, фамилий, нецензурных выражений. Когда я это прочитала, то у меня возникла мысль, что это подростковая, глупая, ужасная, неуместная шутка. Но не какая-то спланированная акция, — рассказывает Анна Вставскова.
На вопрос, зачем она оставила такой отзыв про школу, девочка ответила — мол, до этого они в классе всей компанией обсуждали, что на кого-то накричала учительница, кого-то техничка толкнула.
— Вот этот подростковый мятежный дух, «а давайте что-нибудь сделаем», и сыграл свою роль. Дочь с подружкой написали с телефона дочери такой отзыв на «Флампе», — предполагает мама восьмиклассницы.
Вызвали на ковёр
Встреча с директором, по словам Анны Вставсковой, прошла очень эмоционально:
— Директор, мне кажется, сразу выбрала не тот тон. Мы планировали доброжелательно поговорить. Я не включала диктофон, потому что у меня даже мысли такой не было. Но директор положила передо мной этот листок с распечаткой отзыва и сразу начала кричать. В кабинете ещё сидели завуч и классный руководитель — им даже слова невозможно было вставить. Директор кричала, что моя дочь опорочила честь школы, у девочки началась истерика, она плакала и говорила какую-то ерунду. Я говорю директору: «Дайте ребенку шанс, она никогда ни в каких шалостях замечена не была. Это первый раз, и она одумалась».
В ответ на это, по словам матери, прозвучали слова: «Я не хочу видеть ни вас, ни вашего ребенка в нашей школе».
— Это было очень грубо сказано. Кроме того, были всякие оскорбления в адрес меня и дочери, — рассказывает свою версию событий мама школьницы. — Нам ещё было сказано при ребенке, мол, этот отзыв прочитали учителя и ни один из них больше не хочет её видеть. Как такое можно было сказать ребенку?
После этого, говорит Анна Вставскова, она забрала документы дочери из школы, хотя до сих пор не понимает причину столь негативной реакции со стороны руководства учебного заведения: девочка училась хорошо, с 1-го по 7-й класс у неё не было ни одной тройки за год, она часто выступала на мероприятиях за честь гимназии. Сейчас, по словам матери, девочка подавлена:
— Дочь — спортсменка, у неё закаленный характер, но позавчера я даже на работу не поехала, была рядом, потому что она рыдала весь день. Сейчас дочка успокоилась, но у меня такое ощущение, что она пока не понимает до конца происходящего.
Что говорят в самой школе
Директор гимназии
— Я не даю комментариев по этой жалобе. Я давно не верю в объективность средств массовой информации. Вы вправе поступать так, как считаете нужным. Госпожа Вставскова поступает так, как она считает нужным, — кратко высказала свою позицию Светлана Денисова.
Конфликты, связанные с публикацией какой-то информации в интернете, происходят в учебных заведениях Новосибирска уже не в первый раз. В прошлом году двух студенток первого курса профессионально-педагогического колледжа отчислили после того, как они выложили в Instagram видео, как бреют ноги в вагоне метро. Ранее НГС рассказывал о причинах, по которым в разных школах Новосибирска притесняют детей.