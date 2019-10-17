Сибирские художники показали, как видят самих себя: в центре искусств открылась выставка «Отражение»

Сегодня, 17 октября, в центре культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ) открылась выставка «Отражение. Автопортрет в творчестве новосибирских художников».

По словам организаторов, одной из главных задач выставки стало исследование особенностей жанра автопортрет. Основой выставки стали автопортреты новосибирских художников. Как рассказал корреспонденту НГС один из авторов, Константин Скотников, выставку можно назвать аналитической:

«Это некая выставка-эксперимент, анализ ситуации — кто есть кто и что есть что в художественной жизни города Новосибирска. Эта выставка — такой своеобразный смотр, проверка на дорогах, кто о чем думает. Кто как представляет себе художественное как таковое, как некую категорию, каковы позиции, представления и старшего поколения и молодёжи. Выставка не столько украшательная, сколько аналитическая», — рассказал художник.