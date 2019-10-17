Сибирские художники показали, как видят самих себя: в центре искусств открылась выставка «Отражение»

Сегодня, 17 октября, в центре культуры ЦК19 (бывший ГЦИИ) открылась выставка «Отражение. Автопортрет в творчестве новосибирских художников».
По словам организаторов, одной из главных задач выставки стало исследование особенностей жанра автопортрет. Основой выставки стали автопортреты новосибирских художников. Как рассказал корреспонденту НГС один из авторов, Константин Скотников, выставку можно назвать аналитической:
«Это некая выставка-эксперимент, анализ ситуации — кто есть кто и что есть что в художественной жизни города Новосибирска. Эта выставка — такой своеобразный смотр, проверка на дорогах, кто о чем думает. Кто как представляет себе художественное как таковое, как некую категорию, каковы позиции, представления и старшего поколения и молодёжи. Выставка не столько украшательная, сколько аналитическая», — рассказал художник.
Посетителям выставки тема показалась необычной и редкой для Новосибирска:
«Впечатление от выставки приятное. Интересная выбрана тема, я бы сказала, необычная. По крайней мере последние несколько лет она не встречалась. Жаль, конечно, что мало работ и занято всего три зала ГЦИИ. Фуршет впервые организовали такой грандиозный, блюда такие же необычные, как и вся выставка. Работы разные, на вкус и цвет. Понравились только Хандрыкин, Беляевы и Богачёва. Неплохие работы — большая у Шадриной-Шестаковой, автопортрет с котами у Третьякова. Но, повторюсь, на вкус и цвет всё. Надеюсь, следующая выставка получится масштабнее и залов будет больше», — рассказала посетительница выставки Лера.
Прошлой осенью новосибирец устроил необычный перформанс в подземном переходе: он читал художественный текст, не произнося при этом ни слова.