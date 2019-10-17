Чудом не задело прохожих: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью» на Жуковского

В ДТП погиб 25-летний водитель «Газели» Фото: ГИБДД Новосибирска

В сети появилось видео с моментом смертельного ДТП, которое случилось сегодня, 17 октября, на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска. Видео с камеры наблюдения опубликовал паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, как водитель грузовой «Газели» врезается в правую часть разворачивающегося «Лексуса», а после влетает в фонарный столб. Верхняя часть опоры освещения при этом отваливается, падает сначала на кузов «Газели», а потом на другую, припаркованную рядом, машину.

При этом на тротуаре перед аварией стоят пешеходы — они за несколько секунд смогли сориентироваться и убежать с пути грузовика.

Видео vk.com/act54