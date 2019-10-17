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Чудом не задело прохожих: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью» на Жуковского

От удара опора освещения, в которую въехал грузовик, сломалась пополам

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В ДТП погиб 25-летний водитель «Газели»&nbsp;

В ДТП погиб 25-летний водитель «Газели» 

В сети появилось видео с моментом смертельного ДТП, которое случилось сегодня, 17 октября, на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска.

Видео с камеры наблюдения опубликовал паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как водитель грузовой «Газели» врезается в правую часть разворачивающегося «Лексуса», а после влетает в фонарный столб. Верхняя часть опоры освещения при этом отваливается, падает сначала на кузов «Газели», а потом на другую, припаркованную рядом, машину. 

При этом на тротуаре перед аварией стоят пешеходы — они за несколько секунд смогли сориентироваться и убежать с пути грузовика.

Видео vk.com/act54

Это ДТП случилось сегодня около 11 часов утра. Как ранее рассказывали в городской Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Газели» ехал по Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в направлении улицы Северной. На перекрёстке с улицей Ереванской грузовичок столкнулся с «Лексусом». За рулём легковой машины была 37-летняя женщина, она ехала навстречу грузовику по улице Жуковского со стороны Северной и разворачивалась обратно. По данным ГИБДД, от удара «Лексус» отлетел в стоящий за ним «Форд», а «Газель» не только врезалась в столб, но и задела припаркованный рядом «Фольксваген».

— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

На попавшей в аварию «Газели» был логотип бутилированной воды «Святой источник». Как рассказали в компании «ИДС Боржоми Россия», эту машину они сдали в субаренду, поэтому её использовала другая организация для доставки воды. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    17 окт 2019 в 19:13

    Так надо ставить ж/б опоры, чтобы не ломались.

    Apex_n
    17 окт 2019 в 19:16

    Вот так. Минус жизнь за две секунды по вине очередного водятла. Думал ли водитель газели, что эта поездка так закончится...

    zed
    17 окт 2019 в 19:15

    НГС, умоляю, высылайте памятку этим горе-операторам как правильно снимать видео...
    Ну, а то что скачать с регистратора файл можно в оригинальном качестве, видимо, вообще никто не в курсе...