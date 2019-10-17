Чудом не задело прохожих: появилось видео смертельного ДТП с «Газелью» на Жуковского

В сети появилось видео с моментом смертельного ДТП, которое случилось сегодня, 17 октября, на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской в Заельцовском районе Новосибирска.
Видео с камеры наблюдения опубликовал паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, как водитель грузовой «Газели» врезается в правую часть разворачивающегося «Лексуса», а после влетает в фонарный столб. Верхняя часть опоры освещения при этом отваливается, падает сначала на кузов «Газели», а потом на другую, припаркованную рядом, машину.
При этом на тротуаре перед аварией стоят пешеходы — они за несколько секунд смогли сориентироваться и убежать с пути грузовика.
Видео vk.com/act54
Это ДТП случилось сегодня около 11 часов утра. Как ранее рассказывали в городской Госавтоинспекции, 25-летний водитель «Газели» ехал по Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в направлении улицы Северной. На перекрёстке с улицей Ереванской грузовичок столкнулся с «Лексусом». За рулём легковой машины была 37-летняя женщина, она ехала навстречу грузовику по улице Жуковского со стороны Северной и разворачивалась обратно. По данным ГИБДД, от удара «Лексус» отлетел в стоящий за ним «Форд», а «Газель» не только врезалась в столб, но и задела припаркованный рядом «Фольксваген».
— В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщал инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
На попавшей в аварию «Газели» был логотип бутилированной воды «Святой источник». Как рассказали в компании «ИДС Боржоми Россия», эту машину они сдали в субаренду, поэтому её использовала другая организация для доставки воды.