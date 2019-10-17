Меняют самолет: в Сургуте на семь часов задержали рейс в Новосибирск

Новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

— Сейчас мы сидим в аэропорту Сургута. Объявили, что будет замена борта. Ждём, пока за нами прилетит другой самолёт. Нам объявили, что командир экипажа принял решение на этом самолёте не лететь. Все приняли эту информацию спокойно — безопасность важнее. Нам раздали воду и пообещали организовать питание, — рассказал читатель.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, рейс должен был вылететь в Новосибирск в 12:55 (по местному времени, по новосибирскому — в 14:55), однако сейчас задерживается до 20:20 (22:20 по новосибирскому времени). В Сургутской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС сообщили, что будут разбираться в причинах такой длительной задержки и проведут проверку. По их данным, вылет назначен на 20:30 по местному времени.