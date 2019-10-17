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Меняют самолет: в Сургуте на семь часов задержали рейс в Новосибирск

Транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить причины такой длительной задержки

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Рейс задержали уже на 7,5 часа

Рейс задержали уже на 7,5 часа

Новосибирцы застряли на несколько часов в аэропорту Сургута — пассажирам сообщили, что пилот решил не рисковать и запросил новый борт.

— Сейчас мы сидим в аэропорту Сургута. Объявили, что будет замена борта. Ждём, пока за нами прилетит другой самолёт. Нам объявили, что командир экипажа принял решение на этом самолёте не лететь. Все приняли эту информацию спокойно — безопасность важнее. Нам раздали воду и пообещали организовать питание, — рассказал читатель.

По данным онлайн-табло аэропорта Сургута, рейс должен был вылететь в Новосибирск в 12:55 (по местному времени, по новосибирскому — в 14:55), однако сейчас задерживается до 20:20 (22:20 по новосибирскому времени). В Сургутской транспортной прокуратуре корреспонденту НГС сообщили, что будут разбираться в причинах такой длительной задержки и проведут проверку. По их данным, вылет назначен на 20:30 по местному времени.

— Если задержка уже назначена на 20:30 — это больше пяти часов, мы будем проводить проверку. Авиакомпания S7 нам не поднадзорна. Мы соберём сведения из аэропорта и авиакомпании и направим в ту прокуратуру, которой она поднадзорна. Мы проконтролируем соблюдение авиационных правил и организуем предварительную проверку: с чем связана задержка, — объяснили в Сургутской транспортной прокуратуре.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу S7 с просьбой прокомментировать причины задержки рейса.

В сентябре в аэропорту Толмачёво экстренно прервал взлёт рейс S7 из Новосибирска в Москву — на скорости 233 километра в час у самолёта сработала сигнализация разгерметизации

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    17 окт 2019 в 18:28

    Почему пассажиры так спешат в Новосибирск?

    17 окт 2019 в 18:35

    Это же Сургут! пока на стоянке стояли местные бродяги колеса сняли)))

    я не робот
    17 окт 2019 в 18:32

    Тоже Путин виноват?