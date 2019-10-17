В Новосибирске водители 45-го маршрута отказались работать «из-за плохого топлива»

Несколько водителей, работающих на маршруте 45 в Новосибирске, отказались сегодня утром, 17 октября, выходить на рейс, записали видео и выложили в социальные сети с пометкой «забастовка». На кадрах десятки машин, припаркованных у здания, водителей нет, но за кадром кто-то комментирует происходящее:



— Топливо здесь плохое, заправляться тут нереально, потому что это занимает больше 10 часов, если начнут заправлять все машины. Права наши ущемляют, работать так нереально...



Замдиректора «ПАТП 5» Алексей Третьяков уверяет, что никакой массовой забастовки не было. Выехать на рейс, по его словам, отказались только два водителя, их заменили другими сотрудниками.



— Водители устроены у нас, автомобили тоже наши, ремонт лежит на нас как на перевозчике. Почему они должны заправляться непонятно где? Путевой лист наш, всю ответственность несем мы, поэтому они должны заправляться на нашей внутренней автозаправочной станции. Но утром действительно сорвался выезд, — объяснил Алексей Третьяков.



Сейчас, по его словам, проблема решена — на маршрут вышли все машины, пассажиры от внутреннего рабочего конфликта не пострадали.

